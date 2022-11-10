Мир в обмен на Херсон? О чем возможны переговоры Украины и России и зачем они Западу

Ни дня без разговоров о переговорах Украины с Россией. Российские политики предлагают, украинские отрицают, а мировая пресса, со ссылкой на источники в наивысших дипломатических кругах, рассуждает, когда и при каких условиях диалог может начаться. Одним из таких "условий" и ранее называли отход российской армии с правобережья Днепра, в частности, из Херсона. Фокус разбирался, о чем возможны переговоры с РФ, на каких условиях и зачем они западным элитам.

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"Занять оборону по левому берегу реки Днепр", – такое предложение сделал 9 ноября командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин министру обороны России Сергею Шойгу. Последний согласился, заявив, что в России думают о жизни своих солдат, а им "угрожает украинская армия".

Почему оккупанты сдают Херсон

"Не все так просто. Во-первых, идут бои. Украинские силы с севера и северо-запада наступают, россияне вынуждены отступать. Во-вторых, реализовывается стратегия, которая была выбрана в августе – создание неблагоприятных условий для российской армии на правобережье Херсонщины. Ей сложно решить проблемы, связанные с логистикой и обеспечением", – говорит руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Ранее эксперты в комментариях Фокусу отмечали, что Россия не отводит войска с Херсонщины, а наоборот – пополнила там силы.

Более того, на правом берегу Днепра находятся не только мобилизованные, но и элитные подразделения оккупационной армии: десантно-штурмовые войска, морские пехотинцы, мотострелковые подразделения, имеющие соответствующие опыт, подготовку и обеспечение.

Журналист Юрий Бутусов утверждает: российское командование оперативно вывело сегодня из Херсона ряд подразделений из состава 76-й десантно-штурмовой, 106-й воздушно-десантной дивизий и 22-го армейского корпуса. То есть, характер действий российской армии свидетельствует о том, что происходит планомерный отход с Херсонского плацдарма, опираясь на несколько рубежей обороны — с тем, чтобы отступать с рубежа на рубеж, сохраняя боевой порядок и управление.

Из некоторых населенных пунктов армия уже ушла, уход из других может занять несколько дней, а то и больше. Россиянам важно вывести с правобережья не столько людей, сколько технику.

"Если живой силой во время мобилизации Кремлю удается пополнить армию, то техники не хватает, каждая артиллерийская установка для них важна", – говорит Мусиенко.

[ + – ] "Занять оборону по левому берегу реки Днепр", – такое предложение сделал 9 ноября командующий российской группировкой в Украине генерал Сергей Суровикин

Но, похоже, россияне оперативно уходят или частично уходят из населенных пунктов не только на правобережье, но и на левобережье.

Например, местные жители в Каховке и Новой Каховке говорят, что в этих городах российские военные либо выселяют граждан Украины из прибрежных районов, либо занимают уже пустующие дома.

"Но там не задерживаются, – говорит местная жительница Анастасия. – В Каховке люди рассказывают, что из домов выносят все – от штор до вилок. Кроме того, военный госпиталь, который был в Новой Каховке, вывезли в Чаплинку. В больницах Новой Каховки и Каховки нет ни лекарств, ни крови. Говорят, если надо переливание – поезжайте за ней в Чаплинку".

При этом в Офисе президента Украины допускают, что Россия пытается обмануть весь мир.

"Мы увидели срежиссированное телевизионное заявление", – сказал советник главы Офиса Михаил Подоляк. Он уверен, что сообщение россиян об отступлении из Херсона – ложь. По данным разведки, все наоборот: РФ стягивает в регион дополнительные резервы.

Мировые СМИ: Салливан ведет тайные переговоры с Кремлем

Накануне крупнейшая итальянская газета La Repubblica неожиданно сообщила, что США и НАТО допускают начало мирных переговоров Украины и страны-агрессора РФ, если россияне уйдут из Херсона. В статье, которая вышла в понедельник, 7 ноября, указывается: в последних аналитических материалах, циркулирующих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, сказано, что поражение России в Херсоне важно с военной, политической и дипломатической точек зрения – и даст возможность начать первые реальные переговоры с Москвой.

Надо сказать, что "новости" о якобы переговорной активности живее всего встретили в Москве. Некоторые пророссийские ресурсы даже вышли с заголовками типа "Мир в обмен на Херсон". Мол, договоренность такова: условная линия разграничения фиксируется по Днепру – таким образом Россия оставляет себе сухопутный коридор в Крым.

[ + – ] Джейк Салливан подчеркнул: переговоры между США и Россией без участия Украины невозможны Фото: president.gov.ua

Позднее тему переговоров продолжили и американские медиа, правда, без конкретики.

В тот же день сразу два крупных американских издания написали о возможных переговорах об Украине. The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совбеза Николаем Патрушевым. Цель переговоров – снятие эскалации в Украине, включая угрозу использования Россией ядерного оружия. До этого Washington Post со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров в администрации президента США Джо Байдена, предположила, что Белый дом приватно просит украинское руководство показать открытость к переговорам.

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В среду, 9 ноября, американские медиа продолжили тему переговоров между Украиной и Россией. В частности, издание Politico со ссылкой на два источника, осведомленных о ситуации, отмечает, что Зеленский несколько смягчил позицию – теперь он говорит о пяти условиях для переговоров с Россией.

Одно из них – Путин должен уйти с должности, прежде чем такие переговоры могут состояться. Это изменение, по словам одного из источников, произошло после нескольких дней переговоров между Киевом и Вашингтоном, в частности, после личного визита к Зеленскому советника по национальной безопасности Байдена Джейка Салливана. По словам источников издания, Зеленскому намекнули, что он должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну.

Кроме того, ситуацию прокомментировали в NBC.

"Некоторые американские и западные официальные лица все чаще допускают, что ни одна из сторон не может достичь всех своих целей в войне на Украине, и рассматривают ожидаемое зимнее замедление боевых действий как возможность для начала дипломатии между Россией и Украиной. Об этом говорят официальные лица, знакомые с этим вопросом", – пишет медиа. И Салливан как раз приезжал "прощупать почву" – уговорить Украину начать переговоры уже в ближайшие месяцы. Посредниками в этом разговоре могут выступить Турция, Арабские Эмираты или Израиль.

За день до этого о своей готовности стать посредником в переговорах между Россией и Украиной заявил Папа Римский Франциск. По данным газеты La Stampa, Ватикан предлагает свою территорию как нейтральное место для их проведения. Такое заявление прозвучало, якобы, после встречи президента Франции Эммануэля Макрона с Папой Франциском. Сам Макрон также в один день с Папой сказал, что "придется вернуться за стол переговоров" и что стоит это "сделать в рамках условий и в сроки, которые будут выбраны Украиной".

Переговорные позиции

Сам же Джейк Салливан во время визита в Киев публично на необходимость ведения переговоров не намекал. Советник Байдена наоборот сказал, что поддержка Украины со стороны Штатов постоянна, а Украина сама решает, как ей поступать. В частности, Салливан озвучил, что, во-первых, переговоры между США и Россией без участия Украины невозможны, как невозможен и вариант, при котором Россия будет претендовать на территории Украины.

"Все сигналы, которые мы слышим от разных чиновников из России, начинаются с предложения, что Россия сохраняет территорию, которую она силой отобрала у Украины. И это не только я считаю такие предложения неприемлемыми. Это неприемлемо по Уставу ООН", – заявил советник по безопасности США. То есть, России придется покинуть все оккупированные территории.

А во-вторых, США помогут Украине деоккупировать Херсон.

"Мы заслушали доклады командующих по этому направлению. И не мне характеризовать обстановку на поле боя. Впрочем, мы должны обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы продолжались эти операции", – отметил Салливан.

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Позиция Украины сегодня как никогда четкая. Президент Украины Владимир Зеленский также не раз заявлял, что условием мира может быть только восстановление Украины в границах 1991 года. А глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что Россия будет еще выплачивать репарации, а мир — привлекать к ответственности военных преступников.

Политолог Владимир Фесенко говорит, что мирные договоренности между Россией и Украиной были возможны в первые месяцы войны, учитывая переговоры, происходившие в марте. Но тогда Россия хотела не компромиссов, а капитуляции Украины, что было неприемлемо.

"В дальнейшем раскрытие военных преступлений россиян в Украине и российское наступление на Донбассе показали, что с Россией вряд ли возможно договориться о полноценном мире. После этого, а также вследствие успешных контрнаступлений ВСУ, мотивация к мирным переговорам с украинской стороны резко уменьшилась. Ну а после аннексии Россией четырех временно оккупированных украинских регионов исчезла даже теоретическая вероятность какого-либо мирного компромисса между Украиной и Россией. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности переговоров и мира с режимом Путина. Для украинцев неприемлем отказ даже от части оккупированных регионов, а Россия вряд ли согласится на возвращение Украине хотя бы некоторых из аннексированных территорий", – говорит эксперт.

Россия уже который месяц прямо и косвенно говорит о желании вести переговоры об Украине. Причем в Москве часто повторяют: мы открыты, давайте говорить. Например, 2 ноября спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла об ожидании переговоров "с учетом новых территориальных реалий и ситуации на земле", а 8 ноября заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что у РФ нет "предварительных условий" для начала переговоров с Киевом.

[ + – ] Президент Украины Владимир Зеленский также не раз заявлял, что условием мира может быть только восстановление Украины в границах 1991 года Фото: Getty Images

Но вряд ли Россия хочет вести переговоры с Украиной, об этом говорят эксперты. Москва стремится с помощью таких переговоров вернуться в клуб влиятельных государств – разговаривать напрямую с США и НАТО. А в нынешней геополитической ситуации это невозможно – подобный разговор, даже если теоретически представить, что он возможен, будет означать, что мир готов идти с агрессором на компромиссы. И пока мир будет раздумывать, на какие именно, Россия будет накапливать силы для нового удара – возможно, не только по территории Украины, но и Молдовы, а после и ЕС.

О чем мир может говорит с Россией, так это о невозможности применения ядерного оружия. Россия же угрожает им не столько Украине, сколько НАТО и США. И эксперты, и все источники журналистов в дипломатических кругах сходятся на том, что коллективный Запад всеми силами пытается этого избежать – и забрать из лап обезьяны гранату.

Зачем Западу переговоры Украины и России

Политический аналитик Александр Кочетков считает, что мир объективно устал от войны в Украине.

"Не от Украины, а от войны. Этому способствуют зима, инфляция, повышение цен на энергоносители в Европе и США, – говорит Кочетков Фокусу. – Некрасивые картинки и телевизионные репортажи, смерти и бомбардировки в Украине утомляют общество. Там политики, в отличие от России, где общественное мнение не принимают в расчет, вынуждены на него реагировать. Европейское и американское общество давят на собственных политиков, чтобы как-то эту проблему замять, возможно, решить за счет Украины. На Россию не давят, ведь с ними ни о чем договориться невозможно. Там считают, что договариваться нужно с Украиной, и на нее, к сожалению, можно давить".

Кочетков отмечает, что в Украину приезжал не только Салливан, но и посол США в ООН.

"Шольц совершает вояжи по миру с разными заявлениями. Многие политики, пусть и на словах, пытаются посадить Зеленского и Путина хотя бы за стол переговоров, чтобы продемонстрировать собственному обществу, что "мы что-то начали делать, стараемся, чтобы процесс переговоров пошел и будет содействовать достижению мира или перемирия", – продолжает эксперт. – Все понимают, что сегодня невозможно достичь каких-то реальных и продуктивных договоренностей. Ведь Украина преследует абсолютно справедливую цель – освобождение всех оккупированных территорий и после этого уже можно обсуждать гарантии безопасности для Украины. Это правильная и понятная позиция, которую невозможно достичь сегодня. Все это понимают, но считают, что с чего-то надо начинать. Поэтому в зарубежных изданиях звучит месседж: "Так или иначе переговоры должны начаться". Для них важно начало переговоров как факт. Например, между Израилем и Палестиной переговоры продолжаются десятилетия. Многим кажется важным посадить две воюющие стороны за общий стол переговоров. Это уже для них достижение – посадить и начать диалог".

Но отход российских войск из Херсона – это далеко не цена переговоров, считает эксперт. России сейчас выгодно любое перемирие – хоть рождественское, хоть новогоднее. Ей нужно обучить, одеть, обмундировать и вооружить мобилизованных, и дальше продолжить войну на уничтожение Украины, поэтому и без всяких "предварительных условий".

Что же касается ситуации на Херсонщине, то, очевидно, она будет меняться. Как уже отмечал выше Александр Мусиенко, там идут бои, армии России на правобережье тяжело – военному командованию приходится принимать решения. Ныне эксперты не сомневаются, что россияне отступят. Вопрос только: в каком составе, какой численностью, сколько вооружения им удастся сохранить.

Понять, был ли согласован с кем-то отход российской армии из Херсона, можно будет в ближайшие несколько дней. Если такого решения не было, украинские силы обороны смогут нанести удары по группировке, которой не удастся избежать потерь на уровне 30%. Учитывая, что на правобережье находится около 30 тысяч российских солдат, то потери могут составить до десяти тысяч человек.

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