Солдат РФ в Украине ждет жуткая зима: замерзшие трупы и болезни, — The Sun

По словам генерала Бена Ходжеса, зимой россиянам будет сложно, примерно как в Финляндии в 1939 году. В рядах ВС РФ могут быть вспышки заболеваний, поскольку российские позиции совершенно дезорганизованы, грязные и напоминают "утро после рок-концерта".

Related video

Российские солдаты могут столкнуться с крайне сложными условиями, приближенными к тем, в которых оказалась советская армия во время вторжения в Финляндию в 1939 году. Об этом сообщает The Sun.

Тогда тела солдат Красной армии лежали в снегу, солдаты мерзли в окопах, а моторы танков глохли.

Зимой температура воздуха в Украине может опускаться до -31°C, средняя температура — -8°C, а в течение дня может выпадать до полуметра осадков. Зима в Украине намного мягче, по сравнению с некоторыми регионами той же России, но все же для плохо экипированных, недостаточно обученных солдат зимняя война может оказаться достаточно суровой.

"В условиях холода, вы не только медленнее двигаетесь, вы медленнее думаете, и вероятность того, что подразделения будут рассыпаться и спасаться бегством возрастает", — пояснил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал-лейтенент Бен Ходжес.

Несмотря на то, что украинцев ждут те же погодные условия, ВСУ представляется более экипированными и мотивированными по сравнению с армией РФ, в которой многие только недавно были мобилизованы.

Грядущая зима может стать для Путина самым мрачным периодом войны.

Помимо украинской армии, российским войскам, которым не хватает зимней одежды, придется сражаться еще и с окружающей средой.

Он считает, что российское командование просто хочет обменять "тела на время" и проверить на прочность решимость Запада в их поддержке украинцев, и затянуть войну.

[ + – ] Разбитая российская техника

Отставной полковник британской армии Ричард Кемп также считает, что российские войска могут оказаться в кризисе, но отмечает, что в таких погодных условиях сложно будет всем.

По его словам, ко всем сложностям добавится еще и морозная погода, из-за чего развязанная Россией война превратится в упражнение на выживание.

"Российские новобранцы прибудут на фронт плохо экипированными, без зимней одежды. Они окажутся в окопах, залитых водой. Одно дело, когда вы выигрываете, но если уже проигрываете, психологический эффект будет жутким, — сказал генерал, добавив, что не стоит забывать и о том, что многие из россиян оказались на войне не по своей воле.

Вспышки заболеваний

Генерал Ходжес объяснил, что дело не только в холоде, но и в потенциально возможных заболеваниях среди российских военных. По его словам, он видел снимки российских позиций, которые были совершенно дезорганизованы, грязные и напоминали "утро после рок-концерта".

"Дело не в порядке, а в том, чтобы делать необходимые вещи, например выбрасывать отходы, — пояснил генерал-лейтенант. — В случае с неподготовленными солдатами будет еще сложнее. Их ждут не только холод и сырость, но и болезни", — сказал Ходжес, напомнив о Крымской войне, во время которой, по оценкам историков, было вчетверо больше погибших от заболеваний, чем от ранений.

Напомним, что в Москве начали обустраивать бомбоубежища, среди них и противорадиационные. Оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, питьевую воду и лекарства.

Ранее Фокус сообщал, что Байден кричал на Зеленского, который требовал больше оружия для Украины. Американский президент попросил Зеленского рассказать о том, что США обеспечили Украину поддержкой на $1 млрд, но Зеленский продолжал перечислять необходимые ВСУ вооружения.