В Москве начали обустраивать бомбоубежища, в том числе противорадиационные, — СМИ (фото)

В одном из округов Москвы готовят около 900 укрытий. Там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, скамейки, запас питьевой воды и лекарств. Этим в активном темпе занимаются городские службы.

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В Москве начали оборудовать бомбоубежища, часть из которых — противорадиационные. Там создают спальные места, завозят биотуалеты, делают запас воды и лекарств. Об этом сообщает Telegram-канал BAZA.

По информации ресурса, активная подготовка укрытий происходит в разных районах российской столицы. Например, в районе Хамовники уже подготовили около 30 укрытий. Там убрались, занесли лавочки, закупили фонари и аптечки, одно из помещений — противорадиационное. Оно предназначено для укрытия от поражающего излучения.

Однако некоторые помещения из списка бомбоубежищ подготовить не смогли, потому что там нужно проводить капитальный ремонт.

Источники рассказали, что в одном из округов Москвы готовят около 900 убежищ. Там оборудуют спальные места, завозят биотуалеты, скамейки, запас питьевой воды и лекарств. Этим в активном темпе занимаются городские службы.

Кроме того, укрытия готовят и в детских домах. В подвалах проводят свет и воду, закупают продукты и дрова для полевых кухонь, которые в случае чрезвычайного происшествия будут установлены во дворах.

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Напомним, 22 октября сообщалось, что страны-соседи Украины начали готовиться на случай ядерного удара России. Во многих странах Восточной и Центральной Европы начали обустраивать убежища. Например, польское правительство распорядилось провести инвентаризацию 62 000 укрытий в стране.

Ранее, 29 сентября СМИ сообщали, что детям в польских школах будут раздавать йодид калий на случай угрозы заражения. Таблетки с йодом уже распространяют в подразделениях польской пожарной охраны.