Детям в польских школах будут раздавать йодид калий на случай угрозы заражения, – СМИ

Таблетки с йодом уже распространяют в подразделениях польской пожарной охраны. В стране также обеспокоились состояние укрытий на случай ядерного удара и угрозы радиоактивного заражения.

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В Польше начали готовиться к возможному применению ядерного оружия Российской Федерацией. Власти уже распространяют таблетки йодида калия среди подразделений польской Государственной пожарной охраны. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и администрации Блажей Побожи, передает издание Isokolka.

"Руководствуясь безопасностью граждан, а с другой стороны, стандартными, рутинными процедурами, вытекающими из принципов гражданской защиты и антикризисного управления, мы решили раздавать таблетки йодида калия", — прокомментировал замглавы МВД Польши.

Как уточняет Побожи, польские воеводы будут консультироваться с местными органами власти и решать, как именно раздавать таблетки йодида калия в определенном городе и местечке.

В то же время чиновник отметил, что пока нет признаков того, что произойдет какая-либо форма радиоактивного заражения, однако подготовка к наихудшему сценарию необходима.

Меры безопасности, предпринимаемые властью, связаны с ситуацией, сложившейся в зоне боевых действий в районе Запорожской АЭС на территории Украины, добавил Побожи.

Таблетки йодида калия в польских школах

До этого польская газета Rzeczpospolita со ссылкой на информацию из Общенациональной ассоциации руководителей системы образования также сообщила, что в школах Польши будут раздавать учащимся таблетки йодида калия на случай угрозы радиоактивного заражения.

По информации журналистов, руководителям образовательных учреждений говорят, что в случае ядерной угрозы у них будет всего шесть часов на то, чтобы распределить препараты между учениками. Таблетки будут раздавать только после объявления тревоги и вынесения воеводой соответствующего постановления.

Также в стране решается вопрос с укрытиями для населения на случай угрозы радиоактивного заражения.

Напомним, российский президент Владимир Путин с начала полномасштабного вторжения неоднократно угрожал Западу применить ядерное оружие в Украине. Новый виток таких заявлений последовал в ходе выступления 21 сентября. Фокус в своей статье рассказал, насколько реальна угроза ядерного удара по Украине и как людям выжить в этом случае.