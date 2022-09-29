Дітям у польських школах роздаватимуть йодид калію на випадок загрози зараження, — ЗМІ

Пігулки з йодом уже поширюють у підрозділах польської пожежної охорони. У країні також стурбувалися про стан укриттів на випадок ядерного удару та загрози радіоактивного зараження.

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У Польщі почали готуватися до можливого застосування ядерної зброї Російською Федерацією. Влада вже поширює таблетки йодиду калію серед підрозділів польської Державної пожежної охорони. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Блажей Побожи, передає видання Isokolka.

"Керуючись безпекою громадян, а з іншого боку, стандартними, рутинними процедурами, що випливають із принципів цивільного захисту й антикризового управління, ми вирішили роздавати таблетки йодиду калію", — прокоментував заступник голови МВС Польщі.

Як уточнює Побожи, польські воєводи консультуватимуться з місцевими органами влади й вирішуватимуть, як саме роздавати таблетки йодиду калію в певному місті й містечку.

Водночас чиновник зазначив, що поки що немає ознак того, що станеться якась форма радіоактивного зараження, проте підготовка до найгіршого сценарію необхідна.

Заходи безпеки, яких вживає влада, пов'язані з ситуацією, що склалася в зоні бойових дій у районі Запорізької АЕС на території України, додав Побожи.

Таблетки йодиду калію в польських школах

До цього польська газета Rzeczpospolita з посиланням на інформацію із Загальнонаціональної асоціації керівників системи освіти також повідомила, що в школах Польщі роздаватимуть учням таблетки йодиду калію на випадок загрози радіоактивного зараження.

За інформацією журналістів, керівникам освітніх закладів кажуть, що в разі ядерної загрози вони мають лише шість годин на те, щоб розподілити препарати між учнями. Таблетки роздаватимуть лише після оголошення тривоги та винесення воєводою відповідної постанови.

Також у країні вирішують питання з укриттями для населення в разі загрози радіоактивного зараження.

Нагадаємо, російський президент Володимир Путін від початку повномасштабного вторгнення неодноразово погрожував Заходу застосувати ядерну зброю в Україні. Новий виток таких заяв пролунав у ході виступу 21 вересня. Фокус у своїй статті розповів, наскільки реальною є загроза ядерного удару по Україні та як людям вижити в цьому випадку.