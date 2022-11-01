У Москві почали облаштовувати бомбосховища, зокрема протирадіаційні, — ЗМІ (фото)

В одному з округів Москви готують близько 900 укриттів. Там обладнають спальні місця, завозять біотуалети, лавки, запас питної води та ліків. Цим активно займаються міські служби.

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У Москві почали облаштовувати бомбосховища, частина з яких — протирадіаційні. Там створюють спальні місця, завозять біотуалети, роблять запас води та ліків. Про це повідомляє Telegram канал BAZA.

За інформацією ресурсу, активна підготовка укриттів відбувається у різних районах російської столиці. Наприклад, у районі Хамовники вже підготували близько 30 укриттів. Там забралися, занесли лавочки, закупили ліхтарі та аптечки, одне із приміщень — протирадіаційне. Воно призначене для укриття від вражаючого випромінювання.

Проте деякі приміщення зі списку бомбосховищ підготувати не змогли, бо там потрібно проводити капітальний ремонт.

Джерела розповіли, що в одному з округів Москви готують близько 900 притулків. Там обладнають спальні місця, завозять біотуалети, лавки, запас питної води та ліків. Цим активно займаються міські служби.

Крім того, укриття готують і у дитячих будинках. У підвалах проводять світло та воду, закуповують продукти та дрова для польових кухонь, які у разі надзвичайної події будуть встановлені у дворах.

[ + – ] Підготовка бомбосховищ у Москві [ + – ] Підготовка бомбосховищ у Москві [ + – ] Підготовка бомбосховищ у Москві [ + – ] Підготовка бомбосховищ у Москві [ + – ] Підготовка бомбосховищ у Москві [ + – ] Підготовка бомбосховищ у Москві

Нагадаємо, 22 жовтня повідомлялося, що країни-сусіди України почали готуватись на випадок ядерного удару Росії. У багатьох країнах Східної та Центральної Європи почали облаштовувати притулки. Наприклад, польський уряд розпорядився провести інвентаризацію 62 000 укриттів у країні.

Раніше, 29 вересня, ЗМІ повідомляли, що дітям у польських школах будуть роздавати йодид калій на випадок загрози зараження. Пігулки з йодом вже поширюють у підрозділах польської пожежної охорони.