На солдат РФ в Україні чекає моторошна зима: замерзлі трупи та хвороби, — The Sun

За словами генерала Бена Годжеса, взимку росіянам буде складно, приблизно як у Фінляндії 1939 року. У лавах ЗС РФ можуть бути спалахи захворювань, оскільки російські позиції абсолютно дезорганізовані, брудні та нагадують "ранок після рок-концерту".

Related video

Російські солдати можуть зіткнутися з украй складними умовами, наближеними до тих, у яких опинилася радянська армія під час вторгнення у Фінляндію 1939 року. Про це повідомляє The Sun.

Тоді тіла солдатів Червоної армії лежали в снігу, солдати мерзли в окопах, а мотори танків глухли.

Узимку температура повітря в Україні може опускатися до -31°C, середня температура -8°C, а протягом дня може випадати до пів метра опадів. Зима в Україні набагато м'якша, порівняно з деякими регіонами тієї ж Росії, але все ж таки для погано екіпірованих, недостатньо навчених солдатів зимова війна може виявитися досить суворою.

"В умовах холоду ви не тільки повільніше рухаєтеся, ви повільніше думаєте, і ймовірність того, що підрозділи розсипатимуться та рятуватимуться втечею, зростає", — пояснив колишній командувач американських військ у Європі генерал-лейтенент Бен Годжес.

Незважаючи на те, що на українців чекають ті ж погодні умови, ЗСУ видаються більш екіпірованими та мотивованими в порівнянні з армією РФ, у якій багато хто тільки недавно був мобілізований.

Наступна зима може стати для Путіна найпохмурішим періодом війни.

Крім української армії, російським військам, яким не вистачає зимового одягу, доведеться боротися ще й із довкіллям.

Він вважає, що російське командування просто хоче обміняти "тіла на якийсь час", і перевірити на міцність рішучість Заходу в їхній підтримці українців, і затягнути війну.

[ + – ] Розбита російська техніка

Відставний полковник британської армії Річард Кемп також вважає, що російські війська можуть опинитися в кризі, але зазначає, що за таких погодних умов складно буде всім.

За його словами, до всіх складнощів додасться ще й морозна погода, через що розв'язана Росією війна перетвориться на вправу на виживання.

"Російські новобранці прибудуть на фронт погано екіпірованими, без зимового одягу. Вони опиняться в окопах, залитих водою. Одна річ, коли ви виграєте, але якщо вже програєте, психологічний ефект буде моторошним", — сказав генерал, додавши, що не варто забувати й про те, що багато хто з росіян опинився на війні не з власної волі.

Спалах захворювань

Генерал Годжес пояснив, що справа не лише в холоді, а й у потенційно можливих захворюваннях серед російських військових. За його словами, він бачив знімки російських позицій, які були дезорганізовані, брудні та нагадували "ранок після рок-концерту".

"Справа не в порядку, а в тому, щоб робити необхідні речі, наприклад, викидати відходи, — пояснив генерал-лейтенант. — У випадку з непідготовленими солдатами буде ще складніше. На них чекають не тільки холод і вогкість, а й хвороби", — сказав Годжес, нагадавши про Кримську війну, під час якої, за оцінками істориків, було вчетверо більше загиблих від захворювань, ніж від поранень.

Нагадаємо, що в Москві почали облаштовувати бомбосховища, серед них і протирадіаційні. Обладнують спальні місця, завозять біотуалети, питну воду й ліки.

Раніше Фокус повідомляв, що Байден кричав на Зеленського, який вимагав більше зброї для України. Американський президент попросив Зеленського розповісти про те, що США забезпечили Україну підтримкою на $1 млрд, але Зеленський продовжував перераховувати необхідні ЗСУ озброєння.