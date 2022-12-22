У США є три моделі завершення війни шляхом переговорів, – WP

Наразі в РФ не хочуть миру, а шукають "перепочинку" для перегрупування. Незважаючи на це, у Вашингтоні є варіанти завершення війни, один з яких не передбачає звільнення Криму.

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Сполучені Штати мають три моделі завершення війни в Україні, кожна з яких має своїх прихильників в адміністрації Джо Байдена. Про це повідомляє The Washington Post.

Російсько-українська війна може завершитися трьома моделями, одна з яких не враховує визволення Криму. Незважаючи на незацікавленість Росії у будь-яких переговорах, "академічні" дискусії про те, як може настати мир, ведуться.

У виданні виділили три моделі завершення війни:

виведення російських військ з усієї української території, враховуючи Крим;

виведення військ на лінію зіткнення станом на 23 лютого 2022 року;

виведення військ з усієї території України, крім Криму.

Президент Володимир Зеленський відкинув останні два варіанти. Його влаштовує варіант лише з повним визволенням української території, враховуючи анексований Крим і Донбас. Росія, зі свого боку, хоче отримати тільки перемир'я, щоб отримати можливість перегрупуватися і підготувати сили для нових атак. Такі дії Кремля пов'язують з успішним контрнаступом української армії, яка звільнила значну територію під час осінніх компаній.

Нагадаємо, 22 грудня диктатор Олександр Лукашенко заявив, що російсько-білоруське угрупування в Білорусі здійснює маневри через "обставини, що склалися, і погрози". Жодної конспірології, за його словами, немає.

22 грудня в МЗС РФ заявили, що Зеленський — це "сучий син" Заходу, якого використовують для протидії Росії. Це нібито може штовхнути Київ до нових "непередбачуваних наслідків".