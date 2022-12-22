"Інструмент протидії Росії": МЗС РФ назвало Зеленського "сучим сином" Заходу

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова назвала "постановкою" поїздку українського президента до Бахмута і застерегла Київ від "небезпечних кроків із непередбачуваними наслідками".

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Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова назвала президента України Володимира Зеленського "сучим сином" Заходу та інструментом протидії Росії. Про це вона заявила під час брифінгу у четвер, 22 грудня.

"(Країни Заходу) діяли за принципом, що Зеленський їхній сучий син, а відповідно йому дозволено все, тим паче він не просто так собі їхній сучий син, він ще й їхній інструмент протидії нашій країні. Ну, що я можу сказати, такий псевдодемократичний підхід ще більше посилює у Києва почуття вседозволеності та безкарності і штовхає його на вкрай небезпечні кроки з непередбачуваними наслідками", — сказала Захарова.

Представниця МЗС РФ також назвала "піар-акцією" та "постановкою" поїздку президента України до Бахмута Донецької області 20 грудня.

"Постановка була розрахована на зовнішню аудиторію, насамперед США — зрозуміло чому, туди вирушив Зеленський. Йому треба було постати перед американськими кураторами в образі безстрашного ковбоя і вимагати збільшення без того великої військової допомоги", — сказала Захарова.

Вираз "наш сучий син", який процитувала Захарова, приписується президенту США Франкліну Рузвельту, який у 1939 році заявив так щодо Анастасіо Сомоса Гарсіа, нікарагуанського військового та державного діяча, якому Сполучені Штати надавали політичну підтримку за його антикомуністичні погляди.

Зазначимо, що це не перший випадок відсилання цієї фрази з боку представників влади РФ. 18 листопада колишній президент РФ, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "Америка завжди кидала своїх друзів і своїх найкращих "сучих синів", маючи на увазі Зеленського.

Нагадаємо, 21 грудня Зеленський прилетів до Вашингтона на зустріч із Джо Байденом. За підсумками переговорів лідери провели спільну пресконференцію — під час неї Байден підтвердив передачу Києву зенітно-ракетних комплексів Patriot.

А цієї ночі Зеленський виступив перед Конгресом США. Представники обох палат вітали його оваціями.