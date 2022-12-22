"Инструмент противодействия России": МИД РФ назвал Зеленского "сукиным сыном" Запада

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "постановкой" поездку украинского президента в Бахмут и предостерегла Киев от "опасных шагов с непредсказуемыми последствиями".

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Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского "сукиным сыном" Запада и инструментом противодействия России. Об этом она заявила в ходе брифинга в четверг, 22 декабря.

"(Страны Запада) действовали по принципу, что Зеленский их сукин сын, а соответственно ему позволено все, тем более он не просто так себе их сукин сын, он еще и их инструмент противодействия нашей стране. Ну, что я могу сказать, такой псевдодемократический подход еще больше усиливает у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности и толкает его на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями", — сказала Захарова.

Представительница МИД РФ также назвала "пиар-акцией" и "постановкой" поездку президента Украины в Бахмут Донецкой области 20 декабря.

"Постановка была рассчитана на внешнюю аудиторию, прежде всего США — понятно почему, туда отправился Зеленский. Ему нужно было предстать перед американскими кураторами в образе бесстрашного ковбоя и потребовать увеличения без того немалой военной помощи", — сказала Захарова.

Выражение "наш сукин сын", которое процитировала Захарова, приписывается президенту США Франклину Рузвельту, который в 1939 году заявил так в отношении Анастасио Сомоса Гарсиа, никарагуанского военного и государственного деятеля, которому Соединенные Штаты оказывали политическую поддержку за его антикоммунистические взгляды.

Отметим, что это не первый случай отсылки к этой фразе со стороны представителей властей РФ. 18 ноября бывший президент РФ, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "Америка всегда бросала своих друзей и своих лучших "сукиных сынов", имея в виду Зеленского.

Напомним, 21 декабря Зеленский прилетел в Вашингтон на встречу с Джо Байденом. По итогам переговоров лидеры провели совместную пресс-конференцию — в ходе нее Байден подтвердил передачу Киеву зенитно-ракетных комплексов Patriot.

А этой ночью Зеленский выступил перед Конгрессом США. Представители обеих палат приветствовали его овациями.