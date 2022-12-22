У США есть три модели завершения войны путем переговоров, – WP
На данный момент в РФ не хотят мира, а ищут "передышки" для перегруппировки. Несмотря на это в Вашингтоне есть варианты завершения войны, один из которых не предусматривает освобождение Крыма.
Соединенные Штаты имеют три модели завершения войны в Украине, каждая из которых имеют своих сторонников в администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.
Российско-украинская война может завершится тремя моделями, одна из которых не включает освобождение Крыма. Несмотря на незаинтересованность России в каких-либо переговорах, "академические" дискуссии о том, как может настать мир, ведутся.
В издании выделили три модели завершения войны:
- вывод российских войск со всей украинской территории, включая Крым
- выведение войск на линию столкновения по состоянию на 23 февраля 2022 года
- вывод войск со всей территории Украины, кроме Крыма
Президент Владимир Зеленский отбросил последние два варианта. Его устраивает вариант только с полным освобождением украинской территории, включая аннексированный Крым и Донбасс. Россия в свою очередь хочет получить только перемирие, чтобы получить возможность перегруппироваться и подготовить силы для новых атак. Такие действия Кремля связывают с успешным контрнаступлением украинской армии, которая освободила значительную территорию в ходе осенних компаний.
Напомним, 22 декабря диктатор Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусская группировка в Беларуси совершает маневры из-за "сложившихся обстоятельств и угроз". Никакой конспирологии, по его словам, нет.
22 декабря в МИД РФ заявили, что Зеленский — это "сукин сын" Запада, которого используют для противодействия России. Это якобы может толкнуть Киев к новым "непредсказуемым последствиям".