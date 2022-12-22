У США есть три модели завершения войны путем переговоров, – WP

На данный момент в РФ не хотят мира, а ищут "передышки" для перегруппировки. Несмотря на это в Вашингтоне есть варианты завершения войны, один из которых не предусматривает освобождение Крыма.

Related video

Соединенные Штаты имеют три модели завершения войны в Украине, каждая из которых имеют своих сторонников в администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Российско-украинская война может завершится тремя моделями, одна из которых не включает освобождение Крыма. Несмотря на незаинтересованность России в каких-либо переговорах, "академические" дискуссии о том, как может настать мир, ведутся.

В издании выделили три модели завершения войны:

вывод российских войск со всей украинской территории, включая Крым

выведение войск на линию столкновения по состоянию на 23 февраля 2022 года

вывод войск со всей территории Украины, кроме Крыма

Президент Владимир Зеленский отбросил последние два варианта. Его устраивает вариант только с полным освобождением украинской территории, включая аннексированный Крым и Донбасс. Россия в свою очередь хочет получить только перемирие, чтобы получить возможность перегруппироваться и подготовить силы для новых атак. Такие действия Кремля связывают с успешным контрнаступлением украинской армии, которая освободила значительную территорию в ходе осенних компаний.

Напомним, 22 декабря диктатор Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусская группировка в Беларуси совершает маневры из-за "сложившихся обстоятельств и угроз". Никакой конспирологии, по его словам, нет.

22 декабря в МИД РФ заявили, что Зеленский — это "сукин сын" Запада, которого используют для противодействия России. Это якобы может толкнуть Киев к новым "непредсказуемым последствиям".