Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Визит Зеленского в США

У США есть три модели завершения войны путем переговоров, – WP

завершение войны
Фото: АрміяInform

На данный момент в РФ не хотят мира, а ищут "передышки" для перегруппировки. Несмотря на это в Вашингтоне есть варианты завершения войны, один из которых не предусматривает освобождение Крыма.

Related video

Соединенные Штаты имеют три модели завершения войны в Украине, каждая из которых имеют своих сторонников в администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Российско-украинская война может завершится тремя моделями, одна из которых не включает освобождение Крыма. Несмотря на незаинтересованность России в каких-либо переговорах, "академические" дискуссии о том, как может настать мир, ведутся.

В издании выделили три модели завершения войны:

  • вывод российских войск со всей украинской территории, включая Крым
  • выведение войск на линию столкновения по состоянию на 23 февраля 2022 года
  • вывод войск со всей территории Украины, кроме Крыма

Президент Владимир Зеленский отбросил последние два варианта. Его устраивает вариант только с полным освобождением украинской территории, включая аннексированный Крым и Донбасс. Россия в свою очередь хочет получить только перемирие, чтобы получить возможность перегруппироваться и подготовить силы для новых атак. Такие действия Кремля связывают с успешным контрнаступлением украинской армии, которая освободила значительную территорию в ходе осенних компаний.

Напомним, 22 декабря диктатор Александр Лукашенко заявил, что российско-белорусская группировка в Беларуси совершает маневры из-за "сложившихся обстоятельств и угроз". Никакой конспирологии, по его словам, нет.

22 декабря в МИД РФ заявили, что Зеленский — это "сукин сын" Запада, которого используют для противодействия России. Это якобы может толкнуть Киев к новым "непредсказуемым последствиям".