"Хочешь мира — готовься к войне": Лукашенко сказал, зачем проводит военные учения возле Украины (видео)

Белорусский диктатор допускает вариант нападения на страну и винит в этом "соседей". С целью защиты в приграничную Бресткую область недавно отправили эшелон российской техники.

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Александр Лукашенко не исключает военной агрессии против Беларуси, поэтому проводит маневры на границе с Украиной. Об этом он сказал 22 декабря на совещании по итогам проверки силового блока.

"Хочешь мира — готовься к войне. Не мною придумано и не вами тоже. Этим самым я хочу ответить на разного рода кривотолки, которые появляются в нашем обществе, особенно в интернете, по поводу совместного перемещения вооруженных сил Беларуси и России", — сказал он.

Диктатор напомнил о совместной армии Беларуси и РФ по условиям договора о реагировании на угрозы "Союзному государству". Обе армии, по его словам, проводят учения, которые из-за "сложившейся ситуации и угроз" стали масштабнее.

"Мы на своей территории проводим учения. Перемещаем туда, куда мы считаем нужным совместную группировку вооруженных сил и свои вооруженные силы. Точка. Никакого иного замысла, никакой конспирологии", — подчеркнул он.

[ + – ] Александр Лукашенко не исключил агрессии против Беларуси

Александр Лукашенко не исключает агрессии против Беларуси. Он якобы увидел такую тенденцию у соседей.

"Знаем, кто подталкивает в спину (не то в другую точку тела) этих самых соседей для того, чтобы они создавали напряженность на наших границах", — прокомментировал диктатор.

В белорусской армии, как сказал Лукашенко, есть силы "мгновенного реагирования". За быстрый промежуток времени их поднимают по тревоге и направляют в зону конфликта.

"Эти силы немедленного реагирования мною было принято решение проверить", — заключил Лукашенко.

Напомним, что 21 декабря появилась информация о переброске в приграничную с Украиной Брестскую область Беларуси эшелона с российской военной техникой в количестве 46 единиц. К границе доставили 31 танк Т-72Б3 и Т-80, а также 13 грузовиков "Урал".

По данным разведки Минобороны Великобритании за 22 декабря, белорусские военные согласились обучать мобилизованных российских резервистов.

Украинский Центр национального сопротивления 21 декабря сообщил о вероятной провокации в Беларуси, которую устроят наемники российской "группы Вагнера". Боевики могут обстрелять территорию Беларуси и обвинить в этом ВСУ.