"Хочеш миру — готуйся до війни": Лукашенко сказав, навіщо проводить військові навчання біля України (відео)

Білоруський диктатор припускає варіант нападу на країну і звинувачує в цьому "сусідів". З метою захисту до прикордонної Брестської області нещодавно відправили ешелон російської техніки.

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Олександр Лукашенко не відкидає військової агресії проти Білорусі, тому проводить маневри на кордоні з Україною. Про це він сказав 22 грудня під час наради за підсумками перевірки силового блоку.

"Хочеш миру — готуйся до війни. Не мною придумано і не вами теж. Цим самим я хочу відповісти на різноманітні пересуди, які з'являються в нашому суспільстві, особливо в інтернеті, щодо спільного переміщення збройних сил Білорусі та Росії", — сказав він.

Диктатор нагадав про спільну армію Білорусі та РФ за умовами договору про реагування на погрози "Союзній державі". Обидві армії, за його словами, проводять навчання, які через "складну ситуацію і погрози" стали масштабнішими.

"Ми на своїй території проводимо навчання. Переміщуємо туди, куди ми вважаємо за потрібне спільне угруповання збройних сил і свої збройні сили. Крапка. Жодного іншого задуму, жодної конспірології", — підкреслив він.

[ + – ] Олександр Лукашенко не виключив агресії проти Білорусі

Олександр Лукашенко не відкидає агресії проти Білорусі. Він нібито побачив таку тенденцію у сусідів.

"Знаємо, хто підштовхує в спину (чи то в іншу точку тіла) цих самих сусідів для того, щоб вони створювали напруженість на наших кордонах", — прокоментував диктатор.

У білоруській армії, як сказав Лукашенко, є сили "миттєвого реагування". За швидкий проміжок часу їх піднімають по тривозі та спрямовують у зону конфлікту.

"Ці сили негайного реагування мною було ухвалено рішення перевірити", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 21 грудня з'явилася інформація про перекидання до прикордонної з Україною Брестської області Білорусі ешелону з російською військовою технікою в кількості 46 одиниць. До кордону доставили 31 танк Т-72Б3 та Т-80, а також 13 вантажівок "Урал".

За даними розвідки Міноборони Великобританії за 22 грудня, білоруські військові погодились навчати мобілізованих російських резервістів.

Український Центр національного спротиву 21 грудня повідомив про ймовірну провокацію в Білорусі, яку влаштують найманці російської "групи Вагнера". Бойовики можуть обстріляти територію Білорусі та звинуватити у цьому ЗСУ.