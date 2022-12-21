Бойовики з "групи Вагнера" можуть обстріляти Білорусь, щоб звинуватити у цьому ЗСУ, — ЦНС
За інформацією місцевого підпілля, найманці прибули на білорусько-український кордон. У їхньому розпорядженні є техніка, а групи посилені інженерними підрозділами.
Найманці з російського збройного формування "Група Вагнера" прибули на кордон Білорусі та України для підготовки провокацій. Зокрема, бойовики можуть обстріляти білоруську територію, аби звинуватити у цьому українську армію. Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією місцевого підпілля, найманці розділені на дві групи по 80-90 осіб та прибули до району села Крупійки Гомельської області. У їхньому розпорядженні є легкоброньована техніка та вантажні автомобілі тенту. Крім того, групи посилені інженерними підрозділами.
Водночас Білорусь запровадила тимчасову заборону на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району Гомельської області.
Одним зі сценаріїв провокації "вагнерівців" є обстріл території Білорусі з метою звинуватити у цьому бійців ЗСУ. Раніше, 20 вересня, на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс" доставили 300 одиниць української військової форми, яку окупанти захопили на Херсонщині.
Нагадаємо, 20 грудня білоруські розслідувачі повідомляли, що ЗС РФ у Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною. Протягом дня спостерігалося перевезення танків, вантажівок та особового складу російських військ з білоруських полігонів на південь до українського кордону.
Водночас українські прикордонники розповіли, що поряд із кордоном не було помічено переміщення чи різкого збільшення військової техніки, чи живої сили супротивника, а ситуація залишається контрольованою.