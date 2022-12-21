Бойовики з "групи Вагнера" можуть обстріляти Білорусь, щоб звинуватити у цьому ЗСУ, — ЦНС

За інформацією місцевого підпілля, найманці прибули на білорусько-український кордон. У їхньому розпорядженні є техніка, а групи посилені інженерними підрозділами.

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Найманці з російського збройного формування "Група Вагнера" прибули на кордон Білорусі та України для підготовки провокацій. Зокрема, бойовики можуть обстріляти білоруську територію, аби звинуватити у цьому українську армію. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією місцевого підпілля, найманці розділені на дві групи по 80-90 осіб та прибули до району села Крупійки Гомельської області. У їхньому розпорядженні є легкоброньована техніка та вантажні автомобілі тенту. Крім того, групи посилені інженерними підрозділами.

Водночас Білорусь запровадила тимчасову заборону на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району Гомельської області.

Одним зі сценаріїв провокації "вагнерівців" є обстріл території Білорусі з метою звинуватити у цьому бійців ЗСУ. Раніше, 20 вересня, на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс" доставили 300 одиниць української військової форми, яку окупанти захопили на Херсонщині.

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Нагадаємо, 20 грудня білоруські розслідувачі повідомляли, що ЗС РФ у Білорусі перекидають техніку ближче до кордону з Україною. Протягом дня спостерігалося перевезення танків, вантажівок та особового складу російських військ з білоруських полігонів на південь до українського кордону.

Водночас українські прикордонники розповіли, що поряд із кордоном не було помічено переміщення чи різкого збільшення військової техніки, чи живої сили супротивника, а ситуація залишається контрольованою.