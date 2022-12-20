РФ у Білорусі перекидає техніку ближче до кордону з Україною, — розслідувачі (фото)
За даними аналітиків, протягом дня спостерігається перевезення танків, вантажівок та особового складу російських військ з білоруських полігонів на південь до українського кордону.
ЗС РФ почали проводити перекидання військової техніки в південний регіон Білорусі, до кордонів України. Насамперед техніка, а також мобілізовані російські військовослужбовці знаходилися на білоруських полігонах. Про це повідомляє моніторингова група Білоруські Гаюн.
"Протягом сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу ЗС РФ з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь — ближче до кордону з Україною", — наголошується в повідомленні.
Днями ЗС РФ перекинули до Білорусі до 60 одиниць техніки, серед іншого "Урали", БМП та бензовози, які, за даними моніторингової групи, призначалися для постачання російських військ на полігон "Обуз-Лісновський", неподалік станції Полонка.
Супутникові знімки білоруських полігонів показали нарощування російської військової техніки.
У вівторок, 20 грудня, приблизно о 5-й ранку із залізничної станції Полонка вирушив ешелон з військовою технікою ЗС РФ, яка знаходилася на полігоні в Барановичському районі Брестської області.
Упродовж дня ешелон прибув на станцію Лунинець Брестської області, яка межує з Україною. На спецскладі були:
- 23 танки Т-80;
- 8 бензовозів;
- 9 вантажівок (Урали та КамАЗи);
- 2 пасажирські вагони;
- 7 вантажних вагонів.
Напередодні, 19 грудня, у Вітебській області на платформи завантажили понад 20 танків і близько 16 Уралів російських військ.
Повідомляється, що кінцевий пункт призначення — місто Слуцьк у Мінській області, що також є ближчим до українського кордону.
Третій ешелон перекинули зранку 20 грудня через Шклов Могилівської області.
На спецпоїзді було:
- 20 БМП-2;
- 3 бензовози;
- 7 Уралів;
- Мобільний Пункт Управління Зв'язної (МПУЗ-К) на базі КамАЗ;
- 4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони.
Поїзд прибув до Калінковичів Гомельської області.
Розслідувачі вважають, що або цю техніку везуть на прикордонну територію, або на чергові спільні навчання знову ж таки поблизу з українським кордоном.
Водночас зазначається, що кількість техніки невелика і її недостатньо для наступу.
Подібні оцінки дав і міністр оборони України Олексій Резніков, який все ж таки зазначив, що є ризик повторного вторгнення з Білорусі, керівництво якої дозволяє здійснювати бомбардування України зі своєї території.
"Іранські дрони та літаки з крилатими ракетами вони використовують із білоруських аеродромів, — сказав Резніков. — Вони це зробили в лютому цього року <…> Тому цей ризик, звичайно, залишається".
За його словами, чи будуть залучені до наступу білоруські сили – друге питання. Але територія Білорусі може використовуватися як напрям удару, якщо ЗС РФ сформують там ударне угруповання. Але на сьогодні такого угруповання немає.
Нагадаємо, що, за словами Олександра Лукашенка, у Білорусі з'явилися літаки зі "специфічними боєприпасами", а на бойове чергування для захисту кордонів поставлені ППО С-400 та ЗРК "Іскандер", за які Лукашенко дякував голові Кремля Володимиру Путіну.
Після розмови з Путіним Лукашенко закликав країни Заходу відновити з Росією діалог про безпеку.
Раніше Фокус повідомляв, що в Кремлі прокоментували інформацію про настання російсько-білоруських військ на Україну з території Білорусі, що можливо готується.