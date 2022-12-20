РФ у Білорусі перекидає техніку ближче до кордону з Україною, — розслідувачі (фото)

За даними аналітиків, протягом дня спостерігається перевезення танків, вантажівок та особового складу російських військ з білоруських полігонів на південь до українського кордону.

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ЗС РФ почали проводити перекидання військової техніки в південний регіон Білорусі, до кордонів України. Насамперед техніка, а також мобілізовані російські військовослужбовці знаходилися на білоруських полігонах. Про це повідомляє моніторингова група Білоруські Гаюн.

"Протягом сьогоднішнього дня фіксується перевезення танків, вантажівок та особового складу ЗС РФ з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, на південь — ближче до кордону з Україною", — наголошується в повідомленні.

[ + – ] Білоруські військові

Днями ЗС РФ перекинули до Білорусі до 60 одиниць техніки, серед іншого "Урали", БМП та бензовози, які, за даними моніторингової групи, призначалися для постачання російських військ на полігон "Обуз-Лісновський", неподалік станції Полонка.

[ + – ] Військова техніка в Білорусі [ + – ] Військова техніка в Білорусі [ + – ] Військова техніка в Білорусі Фото: Минобороны Беларуси

Супутникові знімки білоруських полігонів показали нарощування російської військової техніки.

У вівторок, 20 грудня, приблизно о 5-й ранку із залізничної станції Полонка вирушив ешелон з військовою технікою ЗС РФ, яка знаходилася на полігоні в Барановичському районі Брестської області.

Упродовж дня ешелон прибув на станцію Лунинець Брестської області, яка межує з Україною. На спецскладі були:

23 танки Т-80;

8 бензовозів;

9 вантажівок (Урали та КамАЗи);

2 пасажирські вагони;

7 вантажних вагонів.

Напередодні, 19 грудня, у Вітебській області на платформи завантажили понад 20 танків і близько 16 Уралів російських військ.

Повідомляється, що кінцевий пункт призначення — місто Слуцьк у Мінській області, що також є ближчим до українського кордону.

Третій ешелон перекинули зранку 20 грудня через Шклов Могилівської області.

На спецпоїзді було:

20 БМП-2;

3 бензовози;

7 Уралів;

Мобільний Пункт Управління Зв'язної (МПУЗ-К) на базі КамАЗ;

4 пасажирські вагони РЗ та 3 вантажні вагони.

Поїзд прибув до Калінковичів Гомельської області.

Розслідувачі вважають, що або цю техніку везуть на прикордонну територію, або на чергові спільні навчання знову ж таки поблизу з українським кордоном.

Водночас зазначається, що кількість техніки невелика і її недостатньо для наступу.

Подібні оцінки дав і міністр оборони України Олексій Резніков, який все ж таки зазначив, що є ризик повторного вторгнення з Білорусі, керівництво якої дозволяє здійснювати бомбардування України зі своєї території.

[ + – ] Війська в Білорусі

"Іранські дрони та літаки з крилатими ракетами вони використовують із білоруських аеродромів, — сказав Резніков. — Вони це зробили в лютому цього року <…> Тому цей ризик, звичайно, залишається".

[ + – ] Війська в Білорусі

За його словами, чи будуть залучені до наступу білоруські сили – друге питання. Але територія Білорусі може використовуватися як напрям удару, якщо ЗС РФ сформують там ударне угруповання. Але на сьогодні такого угруповання немає.

Нагадаємо, що, за словами Олександра Лукашенка, у Білорусі з'явилися літаки зі "специфічними боєприпасами", а на бойове чергування для захисту кордонів поставлені ППО С-400 та ЗРК "Іскандер", за які Лукашенко дякував голові Кремля Володимиру Путіну.

Після розмови з Путіним Лукашенко закликав країни Заходу відновити з Росією діалог про безпеку.

Раніше Фокус повідомляв, що в Кремлі прокоментували інформацію про настання російсько-білоруських військ на Україну з території Білорусі, що можливо готується.