РФ в Беларуси перебрасывает технику ближе к границе с Украиной, — расследователи (видео)

По данным аналитиков, в течение дня наблюдается перевозка танков, грузовиков и личного состава российских войск с белорусских полигонов на юг, к украинской границе.

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ВС РФ начало проводить переброску военной техники в южный регион Беларуси, к границам Украины Прежде техника, а равно и мобилизованные российские военнослужащие находились на белорусских полигонах. Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

"На протяжении сегодняшнего дня фиксируется перевозка танков, грузовиков и личного состава ВС РФ с белорусских полигонов в северной и центральной частях страны, где они дислоцировались, на юг — ближе к границе с Украиной", — отмечается в сообщении.

На днях ВС РФ перебросили в Беларусь до 60 единиц техники, среди прочего "Уралы", БМП и бензовозы, которые, по данным мониторинговой группы, предназначались для снабжения российских войск на полигоне "Обуз-Лесновский", недалеко от станции Полонка.

Спутниковые снимки белорусских полигонов показали наращивание российской военной техники.

Во вторник, 20 декабря, примерно в 5 утра с железнодорожной станции Полонка отправился эшелон с военной техникой ВС РФ, которая находилась на полигоне в Барановичском районе Брестской области.

В течение дня эшелон прибыл на станцию Лунинец Брестской области, которая граничит с Украиной. На спецсоставе находились:

23 танка Т-80;

8 бензовозов;

9 грузовиков (Уралы и КамАЗы);

2 пассажирских вагона;

7 грузовых вагонов.

Накануне, 19 декабря, в Витебской области на платформы погрузили более 20-и танков и около 16-и Уралов российских войск.

Сообщается, что конечный пункт назначения — город Слуцк в Минской области, что также ближе к украинской границе.

Третий эшелон перебросили утром 20 декабря через Шклов Могилевской области.

На спецпоезде было:

20 БМП-2;

3 бензовоза;

7 Уралов;

Мобильный Пункт Управления Связной (МПУС-К) на базе КамАЗ;

4 пассажирских вагона РЖД и 3 грузовых вагона.

Поезд прибыл в Калинковичи Гомельской области.

Расследовали считают, что либо эту технику везут на приграничную территорию, либо — на очередные совместные учения, опять же вблизи с украинской границей.

Вместе с тем, отмечается, что количество техники небольшое и его недостаточно для наступления.

Похожие оценки дал и министр обороны Украины Алексей Резников, который все же отметил, что есть риск повторного вторжения из Беларуси, руководство которой позволяет осуществлять бомбардировки Украины со своей территории.

"Иранские дроны и самолеты с крылатыми ракетами, они используют с белорусских аэродромов, — сказал Резников. — Они это сделали в феврале этого года <…> Поэтому этот риск, конечно, остается".

По его словам, будут ли вовлечены в наступление белорусские силы — второй вопрос. Но территория Беларуси может использоваться как направление удара, если ВС РФ сформируют там ударную группировку. Но на сегодня такой группировки нет.

Напомним, что, по словам Александра Лукашенко, у Беларуси появились самолеты со "специфическими боеприпасами", а на боевое дежурство для защиты границ поставлены ПВО С-400 и ЗРК "Искандер", за которые Лукашенко горячо благодарил главу Кремля Владимира Путина.

После разговора с Путиным Лукашенко призвал страны Запада возобновить с Россией диалог о безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что в Кремле прокомментировали информацию о возможно готовящемся наступлении российско-белорусских войск на Украину с территории Беларуси.