"Важка робота": Лукашенко розповів, як ставиться до обрання жінки на посаду президента

Лукашенко висловив сексистські коментарі щодо того, що жінки не можуть стати президентками Білорусі. Він заявив, що бути очільником держави — це "важка робота", з якою вони, мовляв, не впораються.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко розповів про те, як ставиться до того, що жінка може очолити Білорусь. Його висловлювання цитує білоруське держінформагенство БелТА.

Сам Лукашенко заявив, що виступає проти такої моделі, адже главі держави треба "охоплювати все".

"Не дай Боже, у Білорусі жінку оберуть. У президента США не ті повноваження, а тут треба вникати в усе. У Білорусі президент — головнокомандувач", — сказав Лукашенко.

За словами лідера Білорусі, президент не є церемоніальною особою, а тому очолювати державу — це "важка робота для жінки", тож "не треба так завантажувати жінку".

"Може, з часом ми підійдемо до такого стилю. Але поки що він інший. Я схиляюся перед жінками, анітрохи не принижую їхню роль. Але вони мають бути поруч", — констатував білоруський диктатор.

Раніше Лукашенко запропонував дати Трампу Нобелівську премію миру. Білоруський президент виступить на підтримку кандидатури президента США, якщо той виконає свої обіцянки щодо врегулювання питання російсько-української війни.

Також Фокус писав про те, чи обереться всьоме білоруський диктатор на свою посаду. Експерти та фахівці прокоментували можливість правління Лукашенка до 2030 року.