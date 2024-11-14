"Тяжелая работа": Лукашенко рассказал, как относится к избранию женщины на пост президента

Лукашенко высказал сексистские комментарии относительно того, что женщины не могут быть президентами Беларуси. Он заявил, что быть главой государства — это "тяжелая работа", с которой они, мол, не справятся.

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как относится к тому, что женщина может возглавить Беларусь. Его высказывания цитирует белорусское госинформагенство БелТА.

Сам Лукашенко заявил, что выступает против такой модели, ведь главе государства надо "вникать во все".

"Не дай Бог, в Беларуси женщину изберут. У президента США не те полномочия, а здесь надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий", — сказал Лукашенко.

По словам лидера Беларуси, президент не является церемониальным лицом, а потому возглавлять государство — это "тяжелая работа для женщины", и поэтому "не надо так грузить женщину".

"Может, со временем мы подойдем к такому стилю. Но пока что он другой. Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижаю их роль. Но они должны быть рядом", — констатировал белорусский диктатор.

Ранее Лукашенко предложил дать Трампу Нобелевскую премию мира. Белорусский президент выступит в поддержку кандидатуры президента США, если тот выполнит свои обещания по урегулированию вопроса российско-украинской войны.

Также Фокус писал о том, изберется ли в седьмой раз белорусский диктатор на свою должность. Эксперты и специалисты прокомментировали возможность правления Лукашенко до 2030 года.