Седьмое пришествие: будет ли Лукашенко править Беларусью до 2030 года

Выборы президента Беларуси назначили на 26 января 2025 года. Соответствующее решение принято на днях на заседании Палаты представителей РБ. Каковы шансы на то, что Александра Лукашенко, который находится у властного руля еще с 1994 года, заменит на посту другая фигура, выяснял Фокус.

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О решении Палаты представителей Беларуси о проведении голосования по выборам главы государства 26 января 2025 года сообщило государственное информагентство БЕЛТА. Глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко в ходе этого заседания заявил, что комиссия целиком и полностью готова к организации голосования в определенные сроки.

Почему Украина и мир не признали легитимность Лукашенко

Сейчас о готовности баллотироваться на президентских выборах-2025 объявил только бессменный руководитель Беларуси Александр Лукашенко. Об этом он заявил во время саммита БРИКС в интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой. Она прямо спросила у него, планирует ли он идти на выборы, поскольку дату уже объявили. В ответ Лукашенко лаконично отметил, что "дата хорошая", но Скабеева настаивала на четком подтверждении. На это он ответил: "Да, Оля, пойду на выборы президента".

Лукашенко: "Да, Оля, пойду на выборы президента"

Следует заметить, что Лукашенко руководит Беларусью, начиная с июля 1994 года. Как иронизирует по этому поводу ВВС, в своей жизни Лукашенко занимал только две руководящие должности: директора совхоза и президента Беларуси.

20 июля 1994 года Александр Лукашенко принял свою первую присягу. В 1996-м с его подачи был проведен референдум с целью расширения президентских полномочий, сокращения возможностей парламента и добавления нескольких лет к легитимному сроку каденции главы государства. Сейчас срок правления президента в Беларуси составляет 5 лет.

Александр Лукашенко руководит Беларусью с июля 1994 года Фото: Getty Images

В 2004 году по инициативе того же Лукашенко был проведен еще один референдум, по итогам которого были отменены законодательные ограничения правления президента двумя сроками. Таким образом, Лукашенко открыл себе дорогу для безграничного выдвижения на пост президента. Всего он баллотировался шесть раз — в 1994, 2001, 2006, 2010, 2015 и 2020 годах, и почти каждый раз, по данным ЦИК, набирал более 80% голосов избирателей.

Лукашенко открыл себе дорогу для безграничного выдвижения на пост президента Лукашенко открыл себе дорогу для безграничного выдвижения на пост президента Лукашенко открыл себе дорогу для безграничного выдвижения на пост президента

Между тем, августовские выборы президента Беларуси в 2020 году после объявления результатов вылились в массовые протесты. Согласно официальным данным, победу снова одержал Александр Лукашенко с большим отрывом. Однако оппозиция и значительная часть населения не признали эти итоги, требуя признания Светланы Тихановской легитимной победительницей.

23 сентября 2020 года Александр Лукашенко провел инаугурацию несмотря на протесты. Белорусские силовики тогда разгоняли демонстрации и массово задерживали их участников. Ряд стран, включая Украину, а также государства Евросоюза, США, Великобританию и Канаду, не признали легитимность выборов и ввели санкции против белорусских властей, требуя проведения новых выборов.

Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции Выборы в Беларуси всегда сопровождались протестами оппозиции

Как "Коля" Лукашенко ждет своего политического времени

Следует заметить, что санкции вводятся не только в отношении самого Лукашенко. К примеру, 9 августа аккурат в 4-ю годовщину "сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси" Канада ввела новый санкционный пакет, под ограничения которого попал младший сын правителя Беларуси — 20-летний Николай, более известный широкой публике как "Коля Лукашенко". Именно "первого сына Беларуси" СМИ долгое время называют наследником и преемником Александра Лукашенко, при том, что последний неоднократно заявлял, что не намерен передавать власть в стране своим детям. Впрочем, сам Николай признавался, что действительно видит свое будущее в большой политике.

После заявления Лукашенко о намерении баллотироваться на выборах 2025 года, очевидно, что вопрос преемника пока теряет свою актуальность. Между тем, фигура "Коли", который сейчас по программе обмена проходит обучение в китайском вузе, постоянно оказывается в фокусе внимания, в том числе и мировых медиа. Кстати, в июне 2022 года на собственный выпускной Николай Лукашенко и его спутница пришли, нарядившись в цвета украинского флага.

Почему грядущие выборы станут самыми спокойными для Лукашенко

Ведущий эксперт Украинского института будущего Игар Тышкевич в разговоре с Фокусом замечает, что с точки зрения пост избирательных протестов в Беларуси, скорее всего, выборы-2025 будут самым спокойными для Лукашенко. Его намерение снова баллотироваться в президенты аналитик объясняет, среди прочего, "желанием закрыть травму 2020 года", когда в стране произошли массовые протесты.

Борис Ельцин, Александр Лукашенко и Аскар Акаев сверяют часы в Кремле Минск, 8 сентября 1999 г. Владимир Путин еще премьер-министр, Александр Лукашенко — президент Владимир Путин, Александр Лукашенко и Леонид Кучма зажигают свечи в церкви в селе Прохоровка, что на западе России вблизи границы с Украиной. 3 мая 2000 года Фидель Кастро салютует во время церемонии встречи президента Беларуси Александра Лукашенко 3 сентября 2000 года в Гаване Леонид Кучма принимает Александра Лукашенко в Киеве 9 октября 2003 года Александр Лукашенко и Владимир Путин в Московском Кремле, 14 октября 2003 г. Леонид Кучма, Владимир Путин и Александр Лукашенко в Спасо-Черниговском монастыре в селе Синьковка Черниговской области Владимир Путин и Александр Лукашенко на хоккейном матче в ТЦ "Галактика" в Сочи. Россия, 7 февраля 2020 г.

"С точки зрения реальной поддержки, определенную часть голосов он (Лукашенко — ред.) получит. Причем, это будет более 50%, поскольку ему, к большому сожалению, действительно удалось продвинуть в общество тезис о том, что благодаря ему Беларусь глубже не влезла в российско-украинскую войну. 35% поддержки Лукашенко имеет от так называемой группы советских белорусов. Что же касается других групп, то одну из них составляют люди, которые не воспринимают Лукашенко в качестве адекватного президента будущего, но при этом на сегодня они видят в нем наименьшее из зол. Собственно, за счет этих групп Лукашенко может "выехать", но, замечу, не потому, что его слишком любят, а потому, что, во-первых, срабатывает тезис о том, что он защищает Беларусь от втягивания в войну, а во-вторых, пока отсутствует четкий ответ на вопрос, кто может выступить в роли мощного конкурента на выборах", — отмечает Игар Тышкевич.

Между тем, по его убеждению, "для создания иллюзии демократичности" на президентских выборах с Лукашенко будут соревноваться сразу несколько человек, в том числе тех, "кого раньше считали демократами".

"В любом случае, грядущие выборы для Лукашенко будут едва ли не самыми спокойными, потому что уровень репрессий достаточно высок и тех, кто гипотетически мог бы стать организатором хотя бы какой-то деятельности вне сферы контроля государства, скажем так, превентивно задерживают. Подобные мероприятия проходят в Беларуси регулярно перед президентскими выборами, а в этом году — в несколько большем масштабе", — отмечает аналитик.

Лукашенко пытается нивелировать фактор РФ, а Тихановская ему не конкурент

В контексте грядущих президентских выборов в Беларуси, отмечает Игар Тышкевич, не следует забывать о факторе Российской Федерации и это, по его мнению, одна из ключевых причин, почему Лукашенко слишком спешит: "В Беларуси есть прослойка пророссийски настроенных граждан (около 7%), которые не видят ценности в существовании белорусского государства и хотят присоединиться к "Великой России". Эта группа реагирует на то, что скажет именно российская, а не белорусская пропаганда. То есть, пока роспропаганда "поет", что Лукашенко хороший, они его поддерживают, а когда он станет плохим, уровень его поддержки в этом сегменте мгновенно обвалится до плинтуса. Это, кстати, прекрасно показал и 2020 год. Напомню, что выборы тогда состоялись 20 августа, а российская пропаганда перестала атаковать Лукашенко 19 числа, после его встречи с Путиным. А до этого тот же Соловьев и прочие поливали Лукашенко не то, что грязью — куда более неприятными субстанциями".

Александр Лукашенко голосует на избирательном участке в Минске, 17 октября 2004 г. В Беларуси проходят парламентские выборы и референдум о праве баллотироваться на третий срок в качестве президента Фото: Getty Images

Таким образом, акцентирует Игар Тышкевич, подогрев протестных настроений на прошлых президентских выборах в Беларуси в 2020-м — это прямая заслуга Москвы и кремлевской пропаганды. "Тогда Россия работала на расшатывание ситуации, а сейчас пока нет. Собственно, поэтому Лукашенко и спешит с выборами, чтобы РФ не успела аналогичным образом развернуться, ведь для России безразлично, кто будет, ей главное, чтобы, независимо от фамилии, позиция белорусского президента была слабой. Поэтому логика Лукашенко проста: меньше времени до выборов — меньше времени на реакцию в Кремле", — объясняет Игар Тышкевич.

Фактор России, подчеркивает аналитик, играет для Лукашенко крайне важное значение, поскольку сейчас в Беларуси идет трансформация системы власти в "сторону чего-то похожего на иранскую модель" и в этом смысле быстрый избирательный процесс — это, в том числе попытка лишить вероятных конкурентов сформировать и реализовывать свою деятельность.

Показательно, что по мнению Игара Тышкевича, на президентских выборах-2025 Светлана Тихановская не будет играть "практически никакой" роли. В качестве аргументов, эксперт приводит два момента.

Первый — за счет того, что значительная часть активистов вынуждена была уехать из Беларуси и у окружения Тихановской "реально очень слабые связи" с процессами внутри страны.

Второй нюанс имеет социологическое измерение: "Последние два года белорусские социологи фиксируют процесс дистанцирования продемократически настроенных белорусов от Тихановской и диаспоры. Таким образом, Тихановская сегодня — лидер части диаспоры. Да, она пользуется поддержкой определенных европейских государств, но это не является хорошим сигналом для белорусов, которые остаются непосредственно в Беларуси. Поэтому для меня рассматривать ее фигуру в качестве конкурента Лукашенко было бы странно, поскольку даже оппозиционная социология показывает колоссальный рост рейтинга недоверия к ней, в том числе со стороны условно демократического электората".

Отвечая на вопрос Фокуса о том, может ли на грядущих президентских выборах в Беларуси появиться кандидатский "черный лебедь", Игар Тышкевич заметил следующее: "Такой "лебедь" может появиться при условии наличия ресурсов и структур. Если говорить о наличии ресурса, то да, страны Запада поддерживают окружение Тихановской. В то же время Тихановская, как я уже отметил, не имеет влияния на процессы внутри Беларуси. Поэтому даже если она будет иметь ресурсы, она будет не в состоянии, скажем так, импортировать в Беларусь в человеческом, интеллектуальном и финансовом измерениях".

Белорусские дети поют государственный гимн, держа в руках книги с портретом Александра Лукашенко Фото: Getty Images

В целом, как считает Игар Тышкевич, Лукашенко на грядущих выборах имеет довольно неплохие шансы "закрыть генштальт выборов образца 2020 года, нарисовав себе 80 с копейками процентов голосов и не увидев при этом никаких протестов".

Вместе с тем, убежден эксперт, досидеть до конца нового президентского срока, то есть до 2030 года включительно, Лукашенко "будет крайне трудно, а, точнее — почти невозможно". Этому, считает Игар Тышкевич, будут способствовать изменения в белорусском обществе, тамошней экономике и многие другие факторы. При этом, акцентирует эксперт, в вопросе российско-украинской войны Лукашенко будет маневрировать, "потому что это вопрос его выживания".

Сейчас в Беларуси идет трансформация системы власти в "сторону чего-то похожего на иранскую модель" Фото: Getty Images

"Посмотрите, еще буквально год назад Лукашенко называл Зеленского "гнидой", а сейчас называет "Владимиром Александровичем" и при этом Беларусь сбивает российские "Шахеды", — отмечает эксперт.

В общем, по его убеждению, Лукашенко является высококлассным мастером переобувания в воздухе, и если он вдруг увидит, что в России "не все идет хорошо", он будет первым, кто скажет, что, мол, россияне его чуть ли не пытая заставляли действовать именно так, а не иначе.