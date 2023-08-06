Белорусские вертолеты на границе Польши — это только начало провокации, — Тихановская

Лидер белорусской оппозиции считает, что режим Лукашенко пытается спровоцировать соседей и проверить, где проходит "красная линия".

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Лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская 5 августа заявила, что вертолеты и люди польско-белорусской границе могут быть только началом череды провокаций. Их цель — помешать Польше поддерживать людей, борющихся за свободу и независимость в своих странах, сообщает Polsat News.

"Белорусское правительство пытается спровоцировать соседей. Соседи, поддерживающие белорусскую демократическую оппозицию, белорусский народ и Украину. Белорусский режим вместе с российским режимом испытывают своих соседей и пытаются проверить, где проходит красная линия", — сказала Тихановская.

По ее мнению, власть Лукашенко проверяет, как и что могут сделать, а также будет ли реакция на их провокации. Нарушение польской границы белорусскими вертолетами и проблема нелегальных мигрантов могут стать "началом череды провокаций".

"Их цель — помешать Польше поддерживать людей, борющихся за свободу и независимость в своих странах. Поэтому я благодарна Польше за ее сильную позицию. Польша не перестает поддерживать Украину и не перестает поддерживать белорусов. Это четкий ответ: что бы вы ни делали, мы на правильной стороне", — подчеркнула лидер белорусской оппозиции.

Также Светлана Тихановская считает, что невозможно убедить поляков в том, что не стоит помогать Украине или белорусам.

Напомним, 4 августа сообщалось, что Польша передала доказательства пересечения воздушного пространства со стороны Беларуси. В польском МИД призвали Беларусь "прекратить все провокации" на границе и "срочно разобраться" в ситуации. В министерстве подчеркнули, что переданные данные противоречат официальным заявлениям Минска.

Ранее, утром 1 августа жители приграничного польского села Беловеж заметили в небе военные вертолеты с белорусскими отметками. По словам очевидцев, техника пролетала над жилыми домами на высоте примерно 200-300 метров. Сообщалось, что вертолеты залетели на три километра вглубь Польши.