Білоруські вертольоти на кордоні Польщі — це тільки початок провокації, — Тихановська

Лідер білоруської опозиції вважає, що режим Лукашенка намагається спровокувати сусідів і перевірити, де проходить "червона лінія".

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Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська 5 серпня заявила, що вертольоти і люди на польсько-білоруському кордоні можуть бути тільки початком низки провокацій. Їхня мета — перешкодити Польщі підтримувати людей, які борються за свободу і незалежність у своїх країнах, повідомляє Polsat News.

"Білоруський уряд намагається спровокувати сусідів. Сусіди, які підтримують білоруську демократичну опозицію, білоруський народ і Україну. Білоруський режим разом із російським режимом випробовують своїх сусідів і намагаються перевірити, де проходить червона лінія", — сказала Тихановська.

На її думку, влада Лукашенка перевіряє, як і що можуть зробити, а також чи буде реакція на їхні провокації. Порушення польського кордону білоруськими вертольотами та проблема нелегальних мігрантів можуть стати "початком низки провокацій".

"Їхня мета — завадити Польщі підтримувати людей, які борються за свободу і незалежність у своїх країнах. Тому я вдячна Польщі за її сильну позицію. Польща не перестає підтримувати Україну і не перестає підтримувати білорусів. Це чітка відповідь: що б ви не робили, ми на правильному боці", — підкреслила лідерка білоруської опозиції.

Також Світлана Тихановська вважає, що неможливо переконати поляків у тому, що не варто допомагати Україні чи білорусам.

Нагадаємо, 4 серпня повідомлялося, що Польща передала докази перетину повітряного простору з боку Білорусі. У польському МЗС закликали Білорусь "припинити всі провокації" на кордоні і "терміново розібратися" в ситуації. У міністерстві підкреслили, що передані дані суперечать офіційним заявам Мінська.

Раніше, вранці 1 серпня, жителі прикордонного польського села Біловежа помітили в небі військові вертольоти з білоруськими позначками. За словами очевидців, техніка пролітала над житловими будинками на висоті приблизно 200-300 метрів. Повідомлялося, що вертольоти залетіли на три кілометри вглиб Польщі.