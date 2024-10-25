"Их спровоцировали": Лукашенко рассказал, почему российские войска пошли на Киев из Беларуси

Лукашенко утверждает, что не давал разрешения на использование территории Беларуси для наступления ВС РФ на территории Украины. Вместо этого Путин просто решил "выводить войска" после совместных учений через территории нашей страны.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко не давал разрешения на разрешение на использование территории страны для наступления российских войск на Киев. Об этом он заявил редактору ВВС Стиву Розенбергу в Казани на полях саммита БРИКС.

"У нас были учения, в которых были задействованы несколько тысяч российских солдат. Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге Беларуси — и по этой дороге мимо границы с Украиной он начал вывод этих войск", — уточнил Александр Лукашенко.

Белорусский президент добавил, что в какой-то момент Владимир Путин перенаправил часть этих войск на Киев.

"Я уверен, что их спровоцировали. От Путина зависит, как он выведет свои войска. Через Киев. А мог через Минск уйти", — добавил Александр Лукашенко.

На вопрос, звонил ли он президенту РФ с вопросом, что происходит, глава Беларуси отметил, что не звонил. Он уточнил, что это войска Владимира Путина и он имеет право выводить войска туда, куда считает нужным.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что глава Кремля Владимир Путин якобы сожалеет о начале так называемой "спецоперации" против Украины. Лидер РБ добавил, что Путин твердо считает, что прав и его это мотивирует продолжать войну против Украины.

Также он отмечал, что не верит в то, что российские войска получили пополнение из Корейской народной армии, поскольку у РФ и без того достаточно населения, "для того, чтобы вести военные действия". Но если сообщения о северокорейских войсках окажутся правдой,"это будет шагом к какой-то эскалации конфликта"