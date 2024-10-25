"Їх спровокували": Лукашенко розповів, чому російські війська пішли на Київ з Білорусі

ЛЛукашенко стверджує, що не давав дозволу на використання території Білорусі для наступу ЗС РФ на території України. Натомість Путін просто вирішив "виводити війська" після спільних навчань через території нашої країни.

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко не давав дозволу на дозвіл на використання території країни для наступу російських військ на Київ. Про це він заявив редактору ВВС Стіву Розенбергу у Казані на полях саміту БРІКС.

"У нас були навчання, в яких були задіяні кілька тисяч російських солдатів. Путін почав виводити ці війська з Білорусі. Вони були на півдні Білорусі — і цією дорогою повз кордон з Україною він почав виведення цих військ", — уточнив Олександр Лукашенко.

Білоруський президент додав, що в якийсь момент Володимир Путін перенаправив частину цих військ на Київ.

"Я впевнений, що їх спровокували. Від Путіна залежить, як він виведе свої війська. Через Київ. А міг через Мінськ піти", — додав Олександр Лукашенко.

На запитання, чи телефонував він президенту РФ з питанням, що відбувається, глава Білорусі зазначив, що не дзвонив. Він уточнив, що це війська Володимира Путіна і він має право виводити війська туди, куди вважає за потрібне.

Раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявляв, що голова Кремля Володимир Путін нібито шкодує про початок так званої "спецоперації" проти України. Лідер РБ додав, що Путін твердо вважає, що має рацію і його це мотивує продовжувати війну проти України.

Також він зазначав, що не вірить у те, що російські війська отримали поповнення з Корейської народної армії, оскільки у РФ і без того достатньо населення, "для того, щоб вести військові дії". Але якщо повідомлення про північнокорейські війська виявляться правдою, "це буде кроком до якоїсь ескалації конфлікту"