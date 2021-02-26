Ни один мой ребенок не будет президентом Беларуси, – Лукашенко

Белорусский лидер также пообещал уволить старшего сына с государственной должности, если его изберут главой НОК.

Александр Лукашенко заявил, что не намерен передавать власть в стране своим детям после того как покинет пост президента страны. Об этом он сказал, когда кандидатуру его старшего сына Виктора предложили на пост президента Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.

Как сообщает БелТА, Лукашенко заявил, что его сын, в случае избрания главой НОК, не будет государственным служащим.

"И Виктор, если вы его изберете, не будет государственным служащим. Он сегодня же будет уволен с должности помощника президента по национальной безопасности со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я не давлю на вас и не настаиваю. Это ваш выбор", – сказал Лукашенко.

После этого он добавил, что никто из его сыновей не будет претендовать на пост президента Беларуси, когда он его покинет.

"И, самое главное, много ж вы слышите разговоров: транзит власти, вот тут сейчас Лукашенко старшему как минимум передаст власть, он будет править в стране. Я часто говорил, что в нашей семье это никогда не обсуждалось и обсуждаться не может. Потому что ни один мой ребенок президентом в Беларуси не будет после меня", – сказал Лукашенко.

Отметим, своего младшего сына Николая Лукашенко часто называл своим наследником и преемником. Он часто включал его в состав официальных зарубежных делегаций в рамках официальных визитов, начиная с его пятилетнего возраста.

В 2016 году Александр Лукашенко назвал мальчика "своим преемником", подчеркнув при этом, что момент, когда Николай станет президентом Беларуси его отец, скорее всего, не застанет.

Впрочем, в своем интервью Дмитрию Гордону Лукашенко сказал, что не видит Николая президентом Беларуси.

Всего у Лукашенко есть три сына – 44-летний Виктор, 40-летний Дмитрий и 16-летний Николай.