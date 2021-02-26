Жодна моя дитина не буде президентом Білорусі, — Лукашенко

Білоруський лідер також пообіцяв звільнити старшого сина з державної посади, якщо його оберуть головою НОК.

Олександр Лукашенко заявив, що не має наміру передавати владу в країні своїм дітям після того як залишить посаду президента країни. Про це він сказав, коли кандидатуру його старшого сина Віктора запропонували на пост президента Національного олімпійського комітету (НОК) Білорусі.

Як повідомляє БелТА, Лукашенко заявив, що його син, у разі обрання головою НОК, не буде державним службовцям.

"І Віктор, якщо ви його оберете, не буде державним службовцям. Він сьогодні ж буде звільнений з посади помічника президента з національної безпеки з усіма наслідками, що випливають звідси. Я не тисну на вас і не наполягаю. Це ваш вибір", — сказав Лукашенко.

Після цього він додав, що ніхто з його синів не буде претендувати на пост президента Білорусі, коли він його покине.

"І, найголовніше, багато ж ви чуєте розмов: транзит влади, ось, Лукашенко старшому, як мінімум, передасть владу, він буде правити в країні. Я часто говорив, що в нашій родині це ніколи не обговорювалося і обговорюватися не може. Тому що жодна моя дитина президентом у Білорусі не буде після мене", — сказав Лукашенко.

Зазначимо, що свого молодшого сина Микола Лукашенка часто називав своїм спадкоємцем і наступником. Він часто включав його до складу офіційних зарубіжних делегацій у рамках офіційних візитів, починаючи з його п'ятирічного віку.

У 2016 році Олександр Лукашенко назвав хлопчика "своїм наступником", підкресливши при цьому, що момент, коли Микола стане президентом Білорусі, його батько, швидше всього, не застане.

Втім, у своєму інтерв'ю Дмитру Гордону Лукашенко сказав, що не бачить Миколу президентом Білорусі.

Усього в Лукашенка є три сини — 44-річний Віктор, 40-річний Дмитро та 16-річний Микола.