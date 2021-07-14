Минимум 3 млн голосов: Тихановская победила на выборах в Беларуси - исследование (фото, видео)

Получив новые данные протоколов и сделав математический анализ, аналитики пришли к выводу, что Лукашенко набрал не 80,23% как говорит ЦИК, а 34% или 1,8 млн голосов.

Платформа "Голос", "Зубр" и "Честные люди" совместно с "Маланка Медиа" провели анализ, который показал массовые фальсификации на президентских выборах в Беларуси. Об этом сообщается в отчете.

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Согласно результатам, Светлана Тихановская должна была победить в первом туре выборов, а ЦИК Беларуси исказил данные выборов. О таком свидетельствует математическая модель, которая показала 3 млн голосов или 56% у Тихановской, 1,8 млн голосов или 34% у Лукашенко, а также 500 тыс. голосов или 10% за других кандидатов. Это при условии, если реальная явка на выборах составила 78% (5,4 млн человек).

[ + – ] Пересчет результатов голосов. Фото: Скриншот

Активистам удалось найти дополнительные доказательства фальсификаций, а также новые протоколы. Аналитики вывели такие доказательства фальсификации выборов в Беларуси:

Характер распределения данных протоколов указывает на их ручную подтасовку Протоколы из одного здания нередко показывали противоположные результаты Наблюдателей не пускали на участки, их арестовывали и на них давили Официальная досрочная явка нереалистична и превышает 40% по стране. Результаты половины официальных протоколов по Минску и области превышают данные ЦИК.

Также на платформе "Голос" есть данные голосования 900 тысяч избирателей и 1517 официальных протоколов. После сопоставления данных на уровне участков было выявлено среднюю пропорцию количества избирателей Тихановской на платформе к общему количеству. После чего применили пропорции к данным Голоса по всем участкам Беларуси.

[ + – ] Детальный анализ фальсификаций в Беларуси

Напомним, 9 августа 2020 года в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,23% голосов, а Светлана Тихановская — 9,9%. В мире выборы не признали. Лукашенко объявили персоной нон грата. А Беларусь охватили протесты, против которых силовики применяли водометы, резиновые пули и силу.

Против Светланы Тихановской возбудили уголовное дело, а ее саму вынудили бежать в Литву.