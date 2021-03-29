Против Тихановской в Беларуси возбудили дело о подготовке теракта

Тихановская и другие оппозиционеры якобы готовили "взрывы и поджоги", чтобы обвинить белорусских силовиков.

В Беларуси открыли дело против оппозиционера Светланы Тихановской за якобы подготовку террористического акта. Об этом сообщает БелТА.

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед заявил, что "на основании материалов КГБ и МВД Беларуси" возбуждено дело против Тихановской и активистов ByPol — группы правоохранителей, которые перешли на сторону оппозиции.

По его словам, "указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов" и хотели обвинить силовиков в "совершении действий, создающих опасность гибели людей".

Швед говорит, что был задержан с поличным некий "гражданин Малейчук", который якобы уже дал показания об организаторах теракта.

Генпрокуратура поручила КГБ Беларуси объявить в международный розыск оппозиционеров и направить документы в Литву и Польшу об их выдаче.

Ранее Следственный комитет уже инициировал экстрадицию Светланы Тихановской. В Беларуси считают, что обсуждался план захвата зданий госорганов в Гомеле с ее участием. Якобы Тихановская "согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, других предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления".

Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".

Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.