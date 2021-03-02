Беларусь инициировала экстрадицию Тихановской

В Следкоме Беларуси считают, что якобы Тихановская вместе с доверенными лицами ее штаба готовили захват зданий горисполкомов.

Следственный комитет Беларуси инициировал экстрадицию Светланы Тихановской. В Беларуси считают, что обсуждался план захвата зданий госорганов в Гомеле с ее участием. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

"Правоохранители получили информацию о том, что лица из ближайшего окружения Светланы Тихановской готовятся к массовым беспорядкам и захвату зданий государственных органов на территории Гомеля. Для осуществления плана последние подыскивают желающих среди бывших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и министерства по чрезвычайным ситуациям", — сказано в сообщении.

Сообщается, что на встрече якобы обсуждался план по организации беспорядков в Гомеле и захват зданий, и назначение вместо глав и председателей своих лиц.

Якобы Тихановская "согласилась выдать денежные средства на закупку электрошокеров, газовых баллончиков, раций, мегафонов, микрофонов, других предметов и орудий, предназначенных для совершения преступления".

Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве. Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов.

21 августа Светлана Тихановская в новом видеообращении поблагодарила протестующих на предприятиях и призвала продолжать забастовки, потому что они "пугают диктатуру".

Александр Лукашенко рассказал, что лидер оппозиции Светлана Тихановская получила по его распоряжению 15 тысяч долларов для проживания в Литве.