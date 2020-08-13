Тихановской нужно время, чтобы принять решение, – МИД Литвы

Сейчас Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, обязательную для въехавших в Литву из Беларуси.

Глава МИДа Литвы Линас Линкявичюс заявил, что кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской, которая выехала во вторник в Литву, нужно время для принятия решения о дальнейшей деятельности.

Об этом он сообщил в эфире литовского радио Ziniu radijas, передает ТАСС.

"Давайте дадим ей время, в котором она нуждается после пережитого стресса, для принятия решения, о котором сама тогда расскажет", – предложил Линкявичюс.

По словам министра, необходимость в паузе для Светланы Тихановской связана с тем, что она оказалась в тяжелых обстоятельствах.

"Тихановская не политик, о чем сама заявляла, на ее плечи выпала огромная нагрузка, к которой она, возможно, оказалась неготовой", – сказал Линкявичюс.

Он назвал Тихановскую "символом выборов" и считает, что ее деятельность "дала толчок к пониманию того, что в Белоруссии должно формироваться гражданское общество".

По словам главы МИД страны, сейчас Тихановская проходит 14-дневную самоизоляцию, обязательную для въехавших в Литву из Беларуси.

"Она находится в самоизоляции, как это положено правилами. Никаких исключений нет", – сообщил Линкявичюс.

О том, что кандидат в президенты Беларуси, оппозиционер Светлана Тихановская покинула Беларусь и находится в Литве, стало известно 11 августа. Светлане Тихановской пришлось выехать из Беларуси, поскольку ее отъезд позволил освободить начальника избирательного штаба Марию Мороз, задержанную накануне выборов. Тихановская записала после приезда в Литву видеообращение, в котором сообщила, что уехала к детям. Также Тихановская призвала протестующих прекратить акции протеста в городах страны.