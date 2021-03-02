Білорусь ініціювала екстрадицію Тихановській

У Слідкомі Білорусі вважають, що нібито Тихановська разом з довіреними особами її штабу готували захоплення будівель міськвиконкомів.

Слідчий комітет Білорусі ініціював екстрадицію Світлани Тихановської. У Білорусі вважають, що обговорювався план захоплення будівель державних органів у Гомелі з її участю. Про це повідомляє прес-служба Слідкому.

"Правоохоронці отримали інформацію про те, що особи з найближчого оточення Світлани Тихановської готуються до масових заворушень і захоплення будівель державних органів на території Гомеля. Для здійснення плану останні підшукують охочих серед колишніх військовослужбовців, співробітників органів внутрішніх справ і міністерства з надзвичайних ситуацій", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що на зустрічі нібито обговорювався план щодо організації заворушень у Гомелі і захоплення будівель, і призначення замість голів своїх осіб.

Нібито Тихановська "погодилася видати кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину".

Світлана Тихановська покинула Білорусь і перебуває в Литві. Тихановській довелося виїхати з Білорусі, оскільки її відʼїзд дозволив звільнити начальника виборчого штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

21 серпня Світлана Тихановська в новому відеозверненні подякувала протестувальникам на підприємствах і закликала продовжувати страйки, тому що вони "лякають диктатуру".

Олександр Лукашенко розповів, що лідер опозиції Світлана Тихановська отримала за його розпорядженням 15 тисяч доларів для проживання в Литві.