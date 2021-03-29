Проти Тихановської в Білорусі порушили справу про підготовку теракту

Тихановська та інші опозиціонери нібито готували "вибухи і підпали", щоб звинуватити білоруських силовиків.

У Білорусі відкрили справу проти опозиціонера Світлани Тихановської за нібито підготовку терористичного акту. Про це повідомляє БелТА.

Генеральний прокурор Білорусі Андрій Швед заявив, що "на підставі матеріалів КДБ і МВС Білорусі" порушено справу проти Тихановської та активістів ByPol — групи правоохоронців, які перейшли на бік опозиції.

За його словами, "зазначені особи кілька днів тому намагалися зробити вибухи і підпали на території столиці та інших міст" і хотіли звинуватити силовиків у "скоєнні дій, що створюють небезпеку загибелі людей".

Швед каже, що був затриманий на місці злочину певний "громадянин Малейчук", який нібито вже дав свідчення про організаторів теракту.

Генпрокуратура доручила КДБ Білорусі оголосити в міжнародний розшук опозиціонерів і направити документи в Литву і Польщу про їх видачу.

Раніше Слідчий комітет вже ініціював екстрадицію Світлани Тихановскої. У Білорусі вважають, що обговорювався план захоплення будівель державних органів у Гомелі з її участю. Нібито Тихановська "погодилася видати грошові кошти на закупівлю електрошокерів, газових балончиків, рацій, мегафонів, мікрофонів, інших предметів і знарядь, призначених для вчинення злочину".

Світлана Тихановська покинула Білорусь і знаходиться в Литві. Тихановській довелося виїхати з Білорусі, оскільки її відʼїзд дозволив звільнити начальника виборчого штабу Марію Мороз, затриману напередодні виборів.

21 серпня Світлана Тихановська у новому відеозверненні подякувала протестувальникам на підприємствах і закликала продовжувати страйки, тому що вони "лякають диктатуру".

Олександр Лукашенко розповів, що лідер опозиції Світлана Тихановська отримала за його розпорядженням 15 тисяч доларів для проживання в Литві.