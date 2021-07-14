Мінімум 3 млн голосів: Тихановська перемогла на виборах в Білорусі — дослідження (фото, відео)

Отримавши нові дані протоколів і зробивши математичний аналіз, аналітики дійшли висновку, що Лукашенко набрав не 80,23% як каже ЦВК, а 34% або 1,8 млн голосів.

Платформа "Голос", "Зубр" і "Чесні люди" спільно з "Маланка Медіа" провели аналіз, який показав масові фальсифікації на президентських виборах в Білорусі. Про це повідомляється у звіті.

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Згідно з результатами, Світлана Тихановська повинна була перемогти в першому турі виборів, а ЦВК Білорусі спотворив дані виборів. Про таке свідчить математична модель, яка показала 3 млн голосів або 56% у Тихановської, 1,8 млн голосів або 34% у Лукашенка, а також 500 тис. голосів або 10% за інших кандидатів. Це за умови, якщо реальна явка на виборах склала 78% (5,4 млн осіб).

[ + – ] Перерахунок результатів голосів. Фото: Скриншот

Активістам вдалося знайти додаткові докази фальсифікацій, а також нові протоколи. Аналітики вивели такі докази фальсифікації виборів в Білорусі:

Характер розподілу даних протоколів вказує на їх ручне підтасовування Протоколи з однієї будівлі нерідко показували протилежні результати Спостерігачів не пускали на дільниці, їх заарештовували і на них тиснули Офіційна дострокова явка нереалістична і перевищує 40% по країні. Результати половини офіційних протоколів по Мінську та області перевищують дані ЦВК.

Також на платформі "Голос" є дані голосування 900 тисяч виборців і 1517 офіційних протоколів. Після зіставлення даних на рівні ділянок було виявлено середню пропорцію кількості виборців Тихановської на платформі до загальної кількості. Після чого застосували пропорції до даних Голосу по всіх ділянках Білорусі.

[ + – ] Детальний аналіз фальсифікацій в Білорусі

Нагадаємо, 9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з даними ЦВК, Лукашенко набрав 80,23% голосів, а Світлана Тихановська — 9,9%. У світі вибори не визнали. Лукашенка оголосили персоною нон грата. А Білорусь охопили протести, проти яких силовики застосовували водомети, гумові кулі і силу.

Проти Світлани Тихановської порушили кримінальну справу, а її саму змусили тікати в Литву.