В воскресенье, 4 октября, в Минске проходит очередная акция протеста. Об этом сообщает TUT.by.

Участники собрались в центре города, который сразу оцепили силовики.

В ходе столкновений милиции с протестующими была применена спецтехника, в том числе водометы.

В центре Минска закрыли торговые комплексы и заведения общепита.

Кроме того, были закрыты и некоторые станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа", "Немига", "Фрунзенская" и "Молодежная".

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Агентство сообщило, что около 14.00 начались задержания. Более десяти человек были доставлены в отделение милиции "для разбирательств".

Также сообщается, что против протестующих применили водомет.

Позже применение водомета подтвердила минская милиция.

"Подтверждаем применение водомета", - сказала Интерфаксу официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Она также обратила внимание, что проходящая акция не санкционирована властями Минска, призвала людей "не вестись на провокации" и не участвовать в ней.

Из громкоговорителей звучали предупреждения для демонстрантов, что мероприятие несанкционированное, а также о запрете скрывать свои лица под масками.

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