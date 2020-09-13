На марш оппозиции в столице Беларуси собралось порядка 150 тысяч человек.

На марш оппозиции в центре Минска собралось порядка 150 тысяч человек. Участники марша сформировали несколько многотысячных колонн, а часть из них начала возводить баррикады из дорожных ограждений.

Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.

Для сооружения баррикад в ход идут водоналивные блоки и другие подручные материалы.

Сооружают баррикады и на проезжей части. В то же время движения транспорта по улице нет. Проезжая часть заполнена протестующими.

Волонтеры в разных местах раздают демонстрантам воду и еду. Среди протестующих много людей с детьми, в том числе в колясках.

По данным портала Tut.by, в городе Брест силовики применили водомет против протестующих.

Ранее в Следственном комитете Беларуси ранее заявляли, что "создание препятствий, установка баррикад, постов или использование иных инструментов для блокирования нормальной и безопасной работы коммуникаций всех видов транспорта запрещены и могут повлечь за собой не только административную, но и уголовную ответственность, которая наступает с 16-летнего возраста".

Напомним, Telegram-канал NEXTA, который из Варшавы ведет блогер-эмигрант Степан Путило, заявляет, что кто "пока работает на противостоящий большинству белорусов режим, осталось совсем мало времени" и грозится выложить личные данные чиновников-предателей.