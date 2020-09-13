"Киберпартизаны" Беларуси угрожают местью чиновникам, не поддержавшим протесты

Белорусская оппозиция назвала инаугурацию Лукашенко водоразделом, после которого всех, кто промолчал, можно считать предателями.

Telegram-канал NEXTA, который из Варшавы ведет блогер-эмигрант Степан Путило, заявляет, что кто "пока работает на противостоящий большинству белорусов режим, осталось совсем мало времени". В сообщении говорится, что работающим "на оккупантов" после 9 октября – даты возможной инаугурации Александра Лукашенко, белорусы не смогут доверять в дальнейшем.

"До этой даты есть только три способа показать, что вы служите стране и народу, а не узурпатору", – сказано в сообщении канала.

Администраторы канала предлагают публично заявить в своих соцсетях и, по возможности, в СМИ с требованием новых выборов. "Как это делают сейчас многие преподаватели, рабочие, врачи, ученые, спортсмены и т.д".



Крмое того, NEXTA предлагает уволиться в знак протеста. "Как это делают многие работники СК, прокуратуры, МВД, АП, МИД, МЧС, горисполкомов, других ведомств и госорганов".

Также администраторы канала предложили связаться с ними, назвать ФИО и место работы, заявить о непризнании Лукашенко, пояснить причины, по которым невозможно публично присоединиться к требованиям народа или уволиться.

"Но в данном варианте мы будем ждать от вас полезные сведения о коррупции и преступлениях других представителей режима, необходимые для будущих судов. После верификации вы будете внесены в белый список чиновников", – сказано в сообщении.

Сообщается, что "те, кто проигнорируют требования народа и останутся в системе" – станут национальными предателями. Администраторы канала заявили, что опубликуют личные данные, о чем они заявляли ранее.

"Будущего в Беларуси у вас точно не будет, да и за ее пределами вас ждут разве что санкции", – сообщили в NEXTA.