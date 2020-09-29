Великобритания и Канада ввели персональные санкции против Александра Лукашенко

Санкции также введены против старшего сына Лукашенко Виктора, глав президентской администрации и МВД страны и четырех других высокопоставленных представителей белорусских властей.

Санкции предусматривают арест счетов, заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию и Канаду. Они введены "в поддержку народа Беларуси", говорится в официальном сообщении МИД Канады.

"Правительство Беларуси продолжает систематически нарушать права человека и не демонстрирует никаких признаков искренней приверженности поиску решения путем переговоров с оппозиционными группами, – сказал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань. – Мы солидарны с народом Беларуси, который борется за восстановление прав человека и достижение демократии в своей стране".

"Мы призовем к ответу тех, кто несет ответственность за бандитизм, проявленный в отношении белорусского народа, и будем отстаивать наши ценности – демократию и права человека", – заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб.

Европейский совет глав государств и правительств обсудит свои санкции позднее на этой неделе.

Белорусский лидер Александр Лукашенко не появится в санкционном списке Европейского Союза, сообщало Die Welt со ссылкой на источники. По информации издания, против введения санкций в отношении Лукашенко выступила Германия при поддержке Франции и Италии.

США намерены ввести санкции против семи белорусских чиновников, которые, как считают в Госдепе, замешены в фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси и организации насилия против участников акций протестов. Об этом сообщил представитель Госдепа. Он не стал называть имена белорусских чиновников, которые попали в поле зрения США, лишь отметив, что действующий президент Беларуси Александр Лукашенко уже находится под американскими санкциями.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил, что возможные штрафные меры его не пугают.