ЕС не будет вводить персональные санкции против Лукашенко, – Die Welt

По информации издания, Берлин и Париж не хотят терять каналы связи с президентом Беларуси.

Белорусский лидер Александр Лукашенко не появится в санкционном списке Европейского Союза, сообщает Die Welt со ссылкой на источники.

По информации издания, против введения санкций в отношении Лукашенко выступила Германия при поддержке Франции и Италии.

Издание пишет, что Берлин и Париж не хотят терять каналы связи с Лукашенко, чему могло бы помешать введение санкций. Страны Балтии и Польша, при этом, требуют, чтобы Лукашенко был включен в санкционный список.

Как заявили дипломаты ЕС, официальный список белорусских чиновников, против которых будут введены санкции, планируют опубликовать на следующей неделе. Ожидается, что в список будут включены 16-19 человек, их активы будут заблокированы, а въезд в ЕС запрещен.

"Переговоры чрезвычайно трудны, поскольку каждый список должен быть одобрен всеми странами-членами единогласно", – сообщил высокопоставленный дипломат ЕС.

Издание отмечает, что формальное голосование по включению Лукашенко в санкционный список еще не состоялось. Однако в ходе неформальных переговоров в ЕС решили не применять санкции против президента Беларуси.

Напомним, еще 14 августа министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение – санкции в отношении официальных лиц Беларуси, ответственных за "применение насилия" и "нарушение прав человека". При этом, на сегодняшний день, Литва, Латвия и Эстония стали единственными, кто эти санкции ввел.

Как стало известно сегодня, 1 сентября, Латвия, Эстония и Литва решили не покупать у Беларуси электроэнергию после запуска Белорусской АЭС в Островце.

Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что страны-локомотивы ЕС побоялись вводить санкции против РБ, так как Беларусь в ответ могла перекрыть для них грузовой транзит на восток по своим автомагистралям.