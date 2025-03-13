"Фактически закончены": в Беларуси достраивают пусковые установки для "Орешника", — Лукашенко (видео)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко ожидает, что когда пусковые установки будут закончены, "старший брат" передаст ему несколько баллистических ракет.

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Лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что оборонная промышленность его страны изготавливает пусковые установки для российской баллистической ракеты "Орешник", и несколько из них уже практически построены. Об этом он сказал журналистам во время визита в Москву, видео опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к администрации белорусского лидера.

На вопрос о "Орешнике" Лукашенко ответил, что ракеты у него еще нет, но Беларусь работает над тем, чтобы получить ее на вооружение. Он заявил, что погружался в этот вопрос и выяснил, что белорусские предприятия могут изготавливать пусковые установки, пригодные для этой баллистической ракеты средней дальности.

"Поэтому мы работаем над этим", — сказал белорусский президент.

По его словам, изготовление нескольких предназначенных для "Орешника" установок на сегодня уже "фактически закончены".

"От старшего брата ракета нужна будет", — добавил Лукашенко.

Заявления Александра Лукашенко о ракете "Орешник"

Отметим, 10 декабря Лукашенко заявлял, что незаметно завез десятки ядерных боеголовок в Беларусь и что на территории его страны изготовят пусковую установку для "Орешника", а саму ракету "бесплатно поставят" из РФ.

26 декабря 2024 года белорусский лидер говорил, что рассчитывает получить от России не менее 10 баллистических ракет "Орешник", и впоследствии их количество будет увеличено.

Напомним, 11 марта председатель комитета по обороне Госдумы РФ Андрей Картаполов призвал ударить по Украине "Орешником" после ночной массовой атаки ударных дронов на Московскую область.

СМИ 7 февраля писали, что Кремль использует "Орешник" как оружие террора вместо ядерного. По данным издания Forbes "Орешник" — это ракета РС-26 с меньшим количеством топлива и меньшей дальностью полета, которая не является высокоэффективной в военном отношении.