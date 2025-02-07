Кремль использует "Орешник" как оружие террора: "ядерка" оказалась неэффективной, — СМИ

Спустя 12 часов после предупреждения о воздушной тревоге в Украине не было официального подтверждения запуска "Орешника", как и предполагаемого падения. Но к настоящему времени спутники уже должны были зафиксировать пожар, который, вероятно, возник бы в результате удара.

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Три месяца после того атаки на Днепр ракетой "Орешник", чему предшествовало предупреждение американского руководства, российские войска, по сообщениям, запустили еще одну аналогичную ракету. Предположительной целью был Киев. Об этом написало издание Forbes.

Звучал сигнал созвучной тревоги, столичные горожане спустились в укрытия, но ничего не произошло. По данным украинского военного Кирилла Сазонова, межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" "далеко не улетела" и упала на территории РФ.

По данным журналистов, о предстоящей возможной атаке все знали. Спустя неделю после первого удара "Орешником", Путин угрожал новыми пусками МБР, в частности "по центрам приятия решений" в Киеве.

И хотя независимых подтверждений второго удара "Орешником" нет, все же неудача не стала бы неожиданностью.

"Но угроза была столь же реальной, насколько надежен "Орешник"", — считает автор публикации.

"Орешник": ракета с разделяющейся головной частью

"Орешник": ракета с разделяющейся головной частью Фото: Скрин видео

"Орешник" — это просто ракета РС-26 с меньшим количеством топлива и, следовательно, меньшей дальностью полета. Первое испытание РС-26 в 2011 году закончилось взрывом, когда прототип ракеты отклонился от курса и взорвался в нескольких километрах от стартовой площадки на космодроме Плесецк в РФ.

По словам журналистов, провал второго запуска "Орешника" не только избавил киевлян от длительного нахождения под землей, но и стал ударом по Кремлю. В конечном итоге, описание "Орешника", напоминающее МБР с возможностью несения ядерного заряда, звучит пугающе, но его эффективность в военном отношении не столь высока.

Сложный и неточный, "Орешник" — это дорогостоящий способ "не нанести большого ущерба", — отмечал в интервью Reuters Джеффри Льюис, директор East Asia Nonproliferation Program.

В этом отношении "Орешник" представляется оружием террора, призванным напугать гораздо больше людей, чем ранить или убить. Именно поэтому после первого удара "Орешника" последовала широкая огласка в СМИ, что The Moscow Times описало как "военную пропагандистскую кампанию, призванную преувеличить возможности российского военно-промышленного комплекса и мощь нового оружия".

Путину "пришлось использовать ["Орешник"], а затем провести пресс-конференцию, а затем провести еще одну пресс-конференцию и сказать, "эта штука действительно страшная, вам следует бояться"", — объяснил Льюис.

Теперь же, когда известно, что половина "Орешников" могла упасть, не достигнув цели, такие ракеты террора, безусловно, становятся менее страшными.

Напомним, что ВСУ провернули успешную атаку под Курском: провозные блогеры РФ жалуются на погоду, отметили в ISW.

Также сообщалось, что спецпосланник по Украине Кит Келлог заявил, что Трамп готов удвоить санкции, чтобы Россия положила конец войне.