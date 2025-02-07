Кремль використовує "Орешник" як зброю терору: "ядерка" виявилася неефективною, — ЗМІ

Через 12 годин після попередження про повітряну тривогу в Україні не було офіційного підтвердження запуску "Орешника", як і передбачуваного падіння. Але до теперішнього часу супутники вже мали зафіксувати пожежу, яка, ймовірно, виникла б унаслідок удару.

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Три місяці після тієї атаки на Дніпро ракетою "Орешник", чому передувало попередження американського керівництва, російські війська, за повідомленнями, запустили ще одну аналогічну ракету. Імовірною метою був Київ. Про це написало видання Forbes.

Лунав сигнал співзвучної тривоги, столичні городяни спустилися в укриття, але нічого не сталося. За даними українського військового Кирила Сазонова, міжконтинентальна балістична ракета "Ліщина" "далеко не полетіла" і впала на території РФ.

За даними журналістів, про майбутню можливу атаку всі знали. За тиждень після першого удару "Орешником", Путін погрожував новими пусками МБР, зокрема "по центрах ухвалення рішень" у Києві.

І хоча незалежних підтверджень другого удару "Орешником" немає, все ж невдача не стала б несподіванкою.

"Але загроза була настільки ж реальною, наскільки надійний "Орешник"", — вважає автор публікації.

"Орешник": ракета з головною частиною, що розділяється

"Орешник": ракета з головною частиною, що розділяється Фото: Скрін відео

"Орешник" — це просто ракета РС-26 з меншою кількістю палива і, отже, меншою дальністю польоту. Перше випробування РС-26 2011 року закінчилося вибухом, коли прототип ракети відхилився від курсу і вибухнув за кілька кілометрів від стартового майданчика на космодромі Плесецьк у РФ.

За словами журналістів, провал другого запуску "Ліщини" не тільки позбавив киян від тривалого перебування під землею, а й став ударом по Кремлю. Зрештою, опис "Ліщини", що нагадує МБР з можливістю несення ядерного заряду, звучить лякаюче, але його ефективність у військовому відношенні не настільки висока.

Складний і неточний, "Ліщина" — це дорогий спосіб "не завдати великої шкоди", — зазначав в інтерв'ю Reuters Джеффрі Льюїс, директор East Asia Nonproliferation Program.

У цьому відношенні "Ліщина" видається зброєю терору, покликаною налякати набагато більше людей, ніж поранити або вбити. Саме тому після першого удару "Орешника" пішов широкий розголос у ЗМІ, що The Moscow Times описало як "військову пропагандистську кампанію, покликану перебільшити можливості російського військово-промислового комплексу і міць нової зброї".

Путіну "довелося використати ["Орешник"], а потім провести пресконференцію, а потім провести ще одну пресконференцію і сказати: "ця штука справді страшна, вам слід боятися"", — пояснив Льюїс.

Тепер же, коли відомо, що половина "Орешників" могла впасти, не досягнувши мети, такі ракети терору, безумовно, стають менш страшними.

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Також повідомлялося, що спецпосланець по Україні Кіт Келлог заявив, що Трамп готовий подвоїти санкції, щоб Росія поклала край війні.