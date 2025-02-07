ВСУ провернули успешную атаку под Курском: Z-блогеры жалуются на погоду и врут, — ISW

Аналитики отметили, что президент РФ Владимир Путин фактически подтвердил, что из-за наступления ВСУ в Курской области он потерял возможность перебросить некоторые элитные формирования в Донецкую область. Несмотря на все сложности общество поддерживает войну и требует благоприятного ее завершения.

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В течение суток ВСУ продви нулись в Курской области РФ продвинулись на пять километров вглубь. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 6 февраля.

Геолокационные кадры подтверждают, что украинские силы продвинулись на юго-запад от Махновки, на север и восток от Черкасской Конопельки вдоль трассы 38К-028 Суджа-Обоянь. ВСУ удалось установить контроль над хутором Колмаков и Фанасеевкой.

По оценкам российских военкоров, ВСУ привлекли 30-50 единиц бронетехники. Блогеры сообщали, что одна группа успешно атаковала из Махновки в направлении упомянутых населенных пунктов, а другая — с хутора Дмитрюков в сторону Русской Конопельки. Атаку второй группы якобы отбили.

Продвижение ВСУ в Курской области на карте Фото: ISW

Один из Z-блогеров заявил о захвате украинскими силами Черкасской Конопельки, а другие двое россиян это заявление опровергли. Также вражеские источники утверждали, что ВСУ прорвались в село Уланок или взяли его под контроль, но и эту информацию взялись опровергать их же коллеги.

Сообщалось, что есть неподтвержденная информация об атаке в районе Кругленького, но аналитики не нашли других данных об этом.

Вражеские военные пожаловались, что ВСУ выбрали для атаки неудачное время, когда погода была не в пользу РФ. Они отмечали, что плохие погодные условия затрудняли операции беспилотников в этом районе на юго-востоке от Суджи. Некоторые россияне выразили обеспокоенность из-за того, что дальнейшее наступление войск может угрожать тыловым группировкам в районе Гуево, а также усложнить ВС РФ перекрытие наземных линий связи в пределах украинского выступления.

Президент России Владимир Путин высоко оценил элитные формирования ВДВ и морской пехоты, которые оборонялись в Курской области 5 февраля. Он подчеркнул, что вторжение ВСУ с 6 августа 2024 года привело к уменьшению количества российских войск в общевойсковой армии в регионе.

"Заявление Путина подчеркивает тот факт, что украинское вторжение закрепило элементы этих относительно элитных формирований в Курской области в течение последних шести месяцев, лишив Россию возможности передислоцировать эти силы на более приоритетные участки линии фронта в Донецкой области", — отметили аналитики.

Российский опрос, однако, показал, что поддержка войны в России остается высокой. Исследователи опросили 1600 человек с 28 января по 2 февраля. 67% респондентов поддерживают развязанную в Украине войну, а 65% — считают, что эта война "идет хорошо" для РФ.

Представитель Всероссийского центра изучения общественного мнения Михаил Мамонов заявил, что общество требует быстрого и благоприятного завершения войны, поддерживая действия для достижения этих целей. В то же время россияне возмущаются неудачами ВС РФ, в том числе успешным продвижением ВСУ вглубь Курской области.

"Эти результаты получены на фоне роста потерь, споров российского командования и огромного экономического давления на российскую экономику во время войны. Успешные возобновленные украинские контратаки в Курской области также могут негативно повлиять на взгляд российской общественности на войну в ближайшие недели", — добавили в ISW.

Напомним, военкор Богдан Мирошников рассказал о "настоящем бермудском треугольнике" на Торецком направлении, где российские оккупанты "теряют" своих сослуживцев, но упорно туда возвращаются.

Посол Украины в Южной Корее Дмитрий Пономаренко назвал условие, при котором Украина готова передать двух военнослужащих из КНДР, захваченных в плен.