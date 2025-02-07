ЗСУ провернули успішну атаку під Курськом: Z-блогери скаржаться на погоду і брешуть, — ISW

Аналітики зауважили, що президент РФ Володимир Путін фактично підтвердив, що через наступ ЗСУ у Курській області він втратив можливість перекинути деякі елітні формування на Донеччину. Попри усі складнощі суспільство підтримує війну та вимагає сприятливого її завершення.

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Впродовж доби ЗСУ просунулись у Курській області РФ просунулись на п’ять кілометрів вглиб. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 6 лютого.

Геолокаційні кадри підтверджують, що українські сили просунулися на південний захід від Махнівки, на північ і схід від Черкаської Конопельки вздовж траси 38К-028 Суджа-Обоянь. ЗСУ вдалося встановити контроль над хутором Колмаков та Фанасіївкою.

За оцінками російських військкорів, ЗСУ залучили 30-50 одиниць бронетехніки. Блогери повідомляли, що одна група успішно атакувала з Махнівки в напрямку згаданих населених пунктів, а інша — з хутора Дмитрюков у бік Руської Конопельки. Атаку другої групи нібито відбили.

Просування ЗСУ у Курській області на карті Фото: ISW

Один з Z-блогерів заявив про захоплення українськими силами Черкаської Конопельки, а інші двоє росіян цю заяву спростували. Також ворожі джерела стверджували, що ЗСУ прорвались до села Уланок або взяли його під контроль, але і цю інформацію взялися спростовувати їхні ж колеги.

Повідомлялось, що є непідтверджена інформація про атаку в районі Кругленького, але аналітики не знайшли інших даних про це.

Ворожі військкори поскаржились, що ЗСУ обрали для атаки невдалий час, коли погода була не на користь РФ. Вони зазначали, що погані погодні умови ускладнювали операції безпілотників у цьому районі на південному сході від Суджі. Деякі росіяни висловили стурбованість через те, що подальший наступ військ може загрожувати тиловим угрупуванням у районі Гуєво, а також ускладнити ЗС РФ перекриття наземних ліній зв’язку в межах українського виступу.

Президент Росії Володимир Путін високо оцінив елітні формування ВДВ і морської піхоти, які оборонялися в Курській області 5 лютого. Він підкреслив, що вторгнення ЗСУ з 6 серпня 2024 року призвело до зменшення кількості російських військ у загальновійськовій армії у регіоні.

"Заява Путіна підкреслює той факт, що українське вторгнення закріпило елементи цих відносно елітних формувань у Курській області протягом останніх шести місяців, позбавивши Росію можливості передислокувати ці сили на більш пріоритетні ділянки лінії фронту в Донецькій області", — зауважили аналітики.

Російське опитування, однак, показало, що підтримка війни у Росії залишається високою. Дослідники опитали 1600 осіб з 28 січня по 2 лютого. 67% респондентів підтримують розв’язану в Україні війну, а 65% — вважають, що ця війна "йде добре" для РФ.

Представник Всеросійського центру вивчення громадської думки Михайло Мамонов заявив, що суспільство вимагає швидкого і сприятливого завершення війни, підтримуючи дії задля досягнення цих цілей. Водночас росіяни обурюються невдачами ЗС РФ, в тому числі успішним просуванням ЗСУ вглиб Курської області.

"Ці результати отримані на тлі зростання втрат, суперечок російського командування та величезного економічного тиску на російську економіку під час війни. Успішні поновлені українські контратаки в Курській області також можуть негативно вплинути на погляд російської громадськості на війну в найближчі тижні", — додали в ISW.

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