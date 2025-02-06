СМИ написали, что РФ якобы запустила по Украине ракету "Орешник": есть ли подтверждение, детали

По информации украинского военного Кирилла Сазонова, межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник" "далеко не улетела" и упала еще на российской территории. Эти данные пока не имеют никаких официальных подтверждений.

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В четверг, 6 февраля, Россия, возможно, запустила вторую баллистическую ракету "Орешник" из Астраханской области по территории Украины. Однако она, вероятно, взорвалась на территории Российской Федерации. Об этом написал американский военный корреспондент Дэвид Экс для Forbes, взяв за источник сообщение в Тelegram блогера и военнослужащего ВСУ Кирилла Сазонова.

"Из Астраханской области запустили что-то тяжелое (предположительно хваленый "Орешник") по территории Украины. Возможная цель — Киев. Вот только ракета далеко не улетела и упала еще на их территории", — отметил Сазонов.

В то же время он не объяснил, откуда у него эти данные.

Сазанов написал о якобы пуске "Орешника" по Киеву Фото: Скриншот

В 10:31 по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Фото: Скриншот

Через несколько минут жителей Днепропетровской области призвали немедленно направляться в укрытие. Об отбое угрозы объявили в 11:02.

Мониторинговые каналы писали об угрозе баллистики большой дальности из полигона Капустин Яр Астраханской области РФ и возможных пусках межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник". Однако официальных сообщений по этому поводу не было.

В 22:29 анонимный мониторинговый телеграм-канал, который специализируется на OSINT, отметил, что "подтвержденная информация о запуске 06.02.25 БРСД "Кедр" и падении на территории РФ отсутствует".

Фото: Скриншот

Фокус обратился за комментарием в Вооруженные силы Украины — нам не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть этот факт.

Напомним, 21 ноября 2024 года Россия ударила баллистической ракетой "Орешник" по Днепру. После этого президент РФ Владимир Путин лично анонсировал новое оружие.

24 декабря он предложил ударить "Орешником" по Киеву и посмотреть, смогут ли с ней справиться западные системы ПВО.