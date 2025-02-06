ЗМІ написали, що РФ нібито запустила по Україні ракету "Орешник": чи є підтвердження, деталі

За інформацією українського військового Кирила Сазонова, міжконтинентальна балістична ракета "Орешник" "далеко не полетіла" і впала ще на російській території. Ці дані наразі не мають жодних офіційних підтверджень.

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У четвер, 6 лютого, Росія, можливо, запустила другу балістичну ракету "Орешник" з Астраханської області по території України. Однак вона, імовірно, вибухнула на території Російської Федерації. Про це написав американський воєнний кореспондент Девід Екс для Forbes, взявши за джерело допис у Тelegram блогера і військовослужбовця ЗСУ Кирила Сазонова.

"З Астраханської області запустили щось важке (імовірно хвалений "Ліщина") по території України. Можлива мета — Київ. Ось тільки ракета далеко не полетіла і впала ще на їхній території", — зазначив Сазонов.

Водночас він не пояснив, звідки у нього ці дані.

Сазанов написав про нібито пуск "Орешника" по Києву Фото: Скриншот

О 10:31 по всій Україні була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Фото: Скриншот

Через декілька хвилин жителів Дніпропетровської області закликали негайно прямувати в укриття. Про відбій загрози оголосили об 11:02.

Моніторингові канали писали про загрозу балістики великої дальності з полігону Капустин Яр Астраханської області РФ та можливі пуски міжконтинентальної балістичної ракети "Орешник". Однак офіційних повідомлень з цього приводу не було.

Фокус звернувся за коментарем до Збройних сил України — нам не змогли ані підтвердити, ані спростувати цей факт.

Нагадаємо, 21 листопада 2024 року Росія вдарила балістичною ракетою "Орешник" по Дніпру. Після цього президент РФ Володимир Путін особисто анонсував нову зброю.

24 грудня він запропонував вдарити "Орешником" по Києву і подивитися, чи зможуть з нею впоратися західні системи ППО.