Глава Білорусі Олександр Лукашенко розраховує, що Москва передасть Мінську щонайменше 10 балістичних ракет "Орешник".

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Лідер Білорусі планує, що Росія спочатку поставить Мінську близько десяти ракетних комплексів середньої дальності "Орешник", а згодом їхню кількість буде збільшено. Такими планами поділився Олександр Лукашенко з пропагандистом "Юнашев Live".

"Думаю, що поки десяток, а далі подивимося. Якщо у росіян буде бажання більше розмістити, ми розмістимо більше", — сказав Лукашенко в кулуарах засідання Євразійської економічної ради в Ленінградській області.

Свої слова про кількість бажаного "Орешника" Лукашенко повторив главі Кремля Володимиру Путіну, який підійшов до нього.

"Ну десять, куди більше?", — відреагував на це Путін, розвівши руками.

Лукашенко пояснив, що це "із запасом".

Нагадаємо, раніше Лукашенко розповів, що "Орешник" поставлять із Росії у другій половині наступного року. Він зазначив, що в Білорусі від розміщення стратегічних ядерних ракет залишилося 30 майданчиків і обирати місця для них будуть таким чином, щоб відстань до об'єктів ураження була мінімальною.

21 листопада ЗС РФ вдарили "Орешником" по Дніпру. Тоді в Росії заявляли, що оборонний завод нібито був "стертий у пил", проте зброя завдала незначної шкоди, зазнав ушкоджень тільки житловий район у приватному секторі.