Удивился даже Путин: Лукашенко признался, сколько ракет "Орешник" хочет получить от РФ (видео)

Глава Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает, что Москва передаст Минску не менее 10 баллистических ракет "Орешник".

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Лидер Беларуси планирует, что Россия изначально поставит Минску около десяти ракетных комплексов средней дальности "Орешник", а впоследствии их количество будет увеличено. Такими планами поделился Александр Лукашенко с пропагандистом "Юнашев Live".

"Думаю, что пока десяток, а дальше посмотрим. Если у россиян будет желание больше разместить, мы разместим больше", — сказал Лукашенко в кулуарах заседания Евразийского экономического совета в Ленинградской области.

Свои слова о количестве желаемого "Орешника" Лукашенко повторил подошедшему к нему главе Кремля Владимиру Путину.

"Ну десять, куда больше?", — отреагировал на это Путин, разведя руками.

Лукашенко объяснил, что это "с запасом".

Напомним, ранее Лукашенко рассказал, что "Орешник" поставят из России во второй половине следующего года. Он отметил, что в Беларуси от размещения стратегических ядерных ракет осталось 30 площадок и выбирать места для них будут таким образом, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным.

21 ноября ВС РФ ударили "Орешником" по Днепру. Тогда в России заявляли, что оборонный завод якобы был "стерт в пыль", однако оружие нанесло незначительный ущерб, получил повреждения только жилой район в частном секторе.