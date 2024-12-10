Поставил Путину одно условие: Лукашенко сделал заявление о ядерном оружии и "Орешнике" в Беларуси

Лидер Беларуси Александр Лукашенко заверил, что незаметно завез десятки ядерных боеголовок. Также он сообщил, что страна изготовит пусковую установку для российской баллистики.

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В Беларуси появилось ядерное оружие. Об этом 10 декабря заявил президент Александр Лукашенко, как передали в "БЕЛТА".

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук", — заверил он.

По словам политика, оппоненты, которые списывают сообщения о появлении у Беларуси ядерного потенциала на шутку, просто все "прозевали".

"Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", — отметил он.

Лукашенко признал, что применение ядерного оружия — это "большая ответственность".

"Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть — ядерное оружие или еще какое-то", — сообщил он.

Лидер рассказал, что такая позиция согласована с Россией. Он уточнил, что речь идет не о стратегическом оружии, которое ранее Беларусь отдала, а о тактическом. Однако он заверил, что эти боеголовки "в 5 раз мощнее" "Орешника".

Пусковую установку под "Орешник" сделают в Беларуси

Также Лукашенко прокомментировал вероятное размещение на территории Беларуси баллистических ракет средней дальности "Орешник". Пусковую установку под них планируют произвести на территории страны, а ракету "бесплатно поставят" из России. Политик раскрыл примерные сроки — "вторая половина следующего года".

"Мы сейчас думаем, где, на каких площадях разместить это оружие. У нас от размещения стратегических ядерных ракет площадки сохранены", — сообщил он.

Президент отметил, что в Беларуси примерно 30 таких площадок. Выбирать будут так, чтобы расстояние до объектов поражения было минимальным, после чего разместят и нацелят предоставленный Россией "Орешник".

Лукашенко рассказал, что озвучил президенту РФ Владимиру Путину только одно условие — цель будет определять Беларусь, а не Россия.

"То есть вместе будем нажимать на кнопку, не дай бог, если это нужно. Но цели будем определять мы. Согласился", — передал он.

Напомним, президент РФ Владимир Путин также подтверждал, что планирует разместить ракету "Орешник" на территории Беларуси во второй половине 2025 года. При этом лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит ситуация вблизи границ с Польшей и Литвой.

Военный эксперт Дмитрий Снегирев объяснил, как Украина может сбивать баллистическую ракету "Орешник".