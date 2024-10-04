Сняла прилет "Шахеда" РФ: появилось видео задержания жительницы Калинковичей в Беларуси

Местную жительницу за распространение видео обвиняют в сотрудничестве с "экстремистами".

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В Беларуси над городом Калинковичи во время воздушной атаки РФ на территорию Украины взорвался российский "Шахед". Этот момент успела заснять местная жительница, а ее видео распространили многие ресурсы. Из-за этого ее задержали белорусские правоохранители. Видео задержания обнародовали "Внутренние войска МВД" Беларуси.

"Сотрудники Комитета государственной безопасности при силовой поддержке военнослужащих СОБРа задержали жительницу Калинковичей за сотрудничество с экстремистскими ресурсами. Передавая информацию, фото- и видеоматериалы администраторам деструктивных телеграмм-каналов, женщина не только могла посеять панику среди населения и дезинформировать его, но и заработала себе уголовную ответственность", — говорится в сообщении.

Пролет и взрыв "Шахеда" сняла уличная камера наблюдения во дворе местной жительницы. Как пишет издание "Медиазона Белорусь", "расположение калитки, ее форма, цвет и форма забора" на записи силовиков совпадают с теми, что были на видео, зафиксировавшем ночью 3 октября момент падения дрона-камикадзе "Шахед".

Видео было снято камерой видеонаблюдения, а затем появилось в чатах Калинковичей. По данным издания, примерно в 04:55 жителей города разбудил свист падающего дрона: "Звук взрыва был такой силы, что многим свидетелям показалось, что вылетят стекла в окнах. Звуковая волна дошла до соседних сел".

Согласно обнародованным кадрам видно, что задержание женщины проводилось в вечернее время. Белорусские силовики перелезли через калитку ее частного двора и ворвались в дом. Они начали угрожать и положили на землю все присутствующих там мужчин.

Напомним, что 3 октября сообщалось, что в Беларуси над городом Калиновичи пролетел российский "Шахед" и взорвался. ПВО Беларуси в то время не работали. О последствиях падения "Шахеда" в Калиновичах" ничего неизвестно.