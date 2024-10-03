В Беларуси над городом взорвался российский "Шахед": подробности

Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон находился над населенным пунктом, а авиация Республики Беларусь в тот момент не работала, говорят аналитики.

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В Калинковичах на территории Беларуси утром, 3 октября, во время воздушной атаки РФ на Украину, взорвался российский "Шахед". Об этом пишет "Беларускі Гаюн".

Так, утром появилась информация, что около 5 утра жители Калинковичей слышали громкий звук взрыва. Впоследствии выяснилось, что взрыв над городом прогремел около 4:55 утра.

За 12 минут до этого (в 04:43) проект Radarrua сообщил о залете "Шахеда" в воздушное пространство Беларуси и его движении в направлении Мозыря и Наровли.

Расстояние от Наровли до Калинковичей составляет 40 км, которые "Шахед" может преодолеть всего за 11 минут при средней скорости 200 км/ч.

"Траектория и скорость движения "Шахеда" свидетельствуют о том, что в момент взрыва дрон уже был над городом. В то же время, по нашим данным, в описываемый промежуток времени авиация ВВС РБ над Гомельщиной не фиксировалась. На основании вышесказанного, "Беларускі Гаюн" делает вывод, что сегодня в 04:55 в Калинковичах взорвался дрон-камикадзе типа "Шахед". Сдетонировал ли он самостоятельно или был сбит силами ПВО — неизвестно", — говорится в сообщении.

"Беларускі Гаюн" сообщает, что по состоянию на 17:30 никакой информации от МО или МЧС РБ по приведенному выше случаю не поступило.

Напомним, что 3 октября, три ударных беспилотника типа Shahed пересекли границу Беларуси. В то время в небе был зафиксирован вертолет, на борту которого находился Александр Лукашенко