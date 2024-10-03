У Білорусі над містом вибухнув російський "Шахед": подробиці

Траєкторія та швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон перебував над населеним пунктом, а авіація Республіки Білорусь в той момент не працювала, кажуть аналітики.

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У Калінковичах на території Білорусі вранці, 3 жовтня, під час повітряної атаки РФ на Україну, вибухнув російський "Шахед". Про це пише "Беларускі Гаюн".

Так, вранці з'явилася інформація, що близько 5-ї ранку мешканці Калінковичів чули гучний звук вибуху. Згодом з'ясувалося, що вибух над містом пролунав близько 4:55 ранку.

За 12 хвилин до цього (о 04:43) проект Radarrua повідомив про заліт "Шахеда" в повітряний простір Білорусі та його рух у напрямку Мозиря і Наровлі.

Відстань від Наровлі до Калінковичів становить 40 км, які "Шахед" може подолати лише за 11 хвилин за середньої швидкості 200 км/год.

"Траєкторія та швидкість руху "Шахеда" свідчать про те, що в момент вибуху дрон уже був над містом. У той же час, за нашими даними, в проміжок часу авіації ВПС РБ, що описується, над Гомельщиною не фіксувалася. На підставі вищесказаного, "Беларускі Гаюн" робить висновок, що сьогодні о 04:55 у Калінковичах вибухнув дрон-камікадзе на кшталт "Шахед". Здетонував чи він самостійно чи був збитий силами ППО — невідомо", — йдеться в повідомленні.

"Беларускі Гаюн" повідомляє, що станом на 17:30 жодної інформації від МО або МНС РБ з наведеного вище випадку не надійшло.

Нагадаємо, що 3 жовтня, три ударні безпілотники типу Shahed перетнули кордон Білорусі. У той час у небі був зафіксований вертоліт, на борту якого перебував Олександр Лукашенко